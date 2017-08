NOVI PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA U politiku sam ušao mlad i bez iskustva, ali nikako naivan, gledajući istrošena politička lica na lokalnoj i nacionalnoj razini. Želja je bila promijeniti sitne lokalne stvari, u društvu, školi, ulici, kvartu, gradu, ostaviti mali trag – priča nam 24-godišnji Katanović

Nakon svibanjskih lokalnih izbora, uvelike se promijenila politička slika Križevaca. Osim novog gradonačelnika, politički prostor osvježila su i nova lica među gradskim vijećnicima. Jedno ime strši nad ostalima, a to je Marko Katanović (SDP), 24-godišnji Križevčanin i jedan od najmlađih predsjednika predstavničkih tijela u Hrvatskoj.

Katanović nam je otkrio kako se snalazi u glavnoj ulozi na sjednicama vijeća, komentira stanje u križevačkom SDP-u i odnos s Ivanom Majdakom koji ga je optužio kako je dogovorio svoju kandidaturu bez znanja stranke, ali i otkriva neke detalje iz svog životnog puta.

Za početak ovog razgovora, upoznaj naše čitatelje s nekoliko činjenica o sebi?

Dolazim iz prosječne radničke obitelji čiji su roditelji cijeli svoj radni vijek proveli u privatnim križevačkim firmama. Otac je proveo 38 godina u Čeliku, u firmi za koju smo obiteljski vezani pošto je djed bio jedan od prvih šest ljudi koji su osnivali Čelik krajem 50-ih, početkom 60-ih godina. Majka je godinama radila u Križevčanki, do same propasti tvrtke, sada je u KTC-u. Nakon završetka križevačke gimazije, upisujem 2011. godine preddiplomski studij na Fakultetu Prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu smjer Informacijsko komunikacijski promet, kojeg završavam 2014. godine, te odmah nakon toga upisujem diplomski studij na istome fakultetu kojeg upravo privodim kraju.

Kako je službeno započela tvoja mlada politička karijera?

S nepunih 18 godina ulazim u Forum mladih SDP-a Križevci, nedugo nakon toga i u sam SDP. Kroz forum prolazim stepenicu po stepenicu te obnašam razne funkcije na gradskoj, županijskoj i nacionalnoj razini. U dosadašnjem mandatu bio sam član Gradskog odbora SDP-a Križevci.

Zašto si odlučio pristupiti jednoj političkoj stranci sa samo 18 godina?

U politiku sam ušao mlad i bez iskustva, ali nikako naivan, gledajući istrošena politička lica na lokalnoj i nacionalnoj razini. Želja je bila promijeniti sitne lokalne stvari, u društvu, školi, ulici, kvartu, gradu, ostaviti mali trag. Smatram da je to moguće kroz politički angažman, a jedino gdje sam se vidio je SDP. Stranka koja je uvijek njegovala građanske, radničke, socijalne i progresivne ideje. SDP je uvijek imao atribut stranke poštenih i moralnih ljudi, negdje putem razni pojedinci ali i političke elite su tu sliku narušili i jako teško je taj dojam vratiti. Ali radiš, trudiš se, propitkuješ svaki dan svoje poteze i odluke i ne dopuštaš tim pojedincima da svoj osobni interes ili ego stave ispred dobrobiti lokalne zajednice, društva pa i same stranke.

SDP je godinama bio najglasniji kritičar Hrgove vladavine. Pojavom nezavisne liste Marija Rajna koja je odnijela pobjedu na lokalnim izborima, SDP je očigledno izgubio dobar dio birača, što kaže postizborna analiza?

Nakon gubitka lokalnih izbora u Križevcima, SDP do dana današnjeg nije napravio analizu rezultata i preispitao svoje dosadašnje postupke i poteze u kampanji ali i nakon nje. Mi smo pružili podršku gradonačelničkom kandidatu Mariju Rajnu za drugi krug lokalnih izbora te pomogli koliko smo mogli operativno i na terenu i kroz medije.

Kako su tekli pregovori s Rajnom?

Nakon njegove pobjede počeli su službeni razgovori između SDP-a i njegove nezavisne liste s ciljem formiranja stabilne i dugotrajne vijećničke većine. Prilikom razgovora oko predsjednika vijeća, gradonačelnik Rajn odrekao se mogućnosti da predsjednik bude iz redova njegovih vijećnika, te prepustio to mjesto SDP-u, ali da to bude mlađa osoba, novo lice, neopterećeno nekim prijašnjim političkim sukobima, na tragu političke platforme s mladim ljudima koju i sam zastupa.

Kako je na takvu ponudu reagirao predsjednik gradske organizacije SDP-a Ivan Majdak?

Kolega Majdak nije smatrao da takvu „ponudu“ stranka treba razmotriti, raspraviti i zauzeti stav te ne saziva tijela stranke, već optužuje mene i kolegu vijećnika Dejana Pernjaka da mimo stranke dogovaramo uvjete oko suradnje. Članovi Gradskog odbora stranke, njih 11 od 15, saziva preko županijskog predsjednika SDP-a Tucakovića Gradski odbor te nakon rasprave 14 od 15 članova GO jednoglasno donosi odluku za suradnju s Rajnovom listom u vijeću te podršku meni kao kandidatu za predsjednika.

Kolega Pernjak i ja, sukladno toj odluci, postupili smo tako na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća na kojoj ja postajem predsjednik, ali ostajem bez podrške predsjednika križevačkog SDP-a Majdaka i Mihaele Kemenović, vijećnice koja je izabrana s naše liste. Uz opravdanja kako su mislili biti suzdržani, bili su protiv takve odluke te se direktno svrstali uz bok HDZ-a i HDS-a Branka Hrga.

Koje su posljedice previranja u stranci?

Nekoliko dana nakon toga 14 od 15 članova Gradskog odbora te 5 od 7 članova predsjedništva gradskog SDP-a podnosi ostavke na svoje funkcije te šalje jasnu poruku predsjedniku Majdaku, vrhu stranke ali i cijeloj križevačkoj javnosti da se ne slažu s takvim potezima i postupcima pojedinaca koji svoje osobne ambicije i ego stavljaju ispred interesa stranke kao i normalnog dugoročnog funkcioniranja većine u vijeća te samog grada Križevaca.

Na razvoj takve situacije, središnjica SDP-a donosi vrlo čudnu odluku te raspušta samo Gradski odbor, jer navodno nisu imali informaciju da su članovi predsjedništva također podnijeli ostavke te imenuju povjerenika samo za Gradski odbor. Ostavljaju gosp. Majdaka na funkciji predsjednika GO SDP Križevci unatoč tome što nema povjerenje kako članova stranke tako niti birača što su ovi izbori pokazali.

U kakvoj se situaciji trenutno nalazi križevački SDP, dobili ste povjerenika Mladena Novaka iz Čakovca?

SDP je trenutno u pat poziciji, ima predsjednika koji ne uživa povjerenje članova, ima predsjedništvo koje ne postoji jer su ljudi dali ostavke te ima povjerenika za Gradski odbor. U situaciji kada je članstvo stranke jedinstveno, jer ne postoje nikakve frakcije ili struje koje se bore za prevlast, stranka ne može donositi odluke i zato ćemo tražiti od Predsjedništva SDP-a Hrvatske da raspusti sva tijela gradskog SDP-a te gosp. Mladena Novaka imenuje povjerenikom da pripremi organizaciju za unutarstranačke izbore.

Uz sve te radnje, kolega Majdak optužuje kolegu Pernjaka i mene te nas prijavljuje Statutarnoj komisiji za trgovanje utjecajem, mandatima, radnim mjestima, funkcijama, manipuliranjem članovima stranke i sl. Majdak skriva odluku komisije jer mu je žalba odbijena, što znači da je gradski odbor sazvan i održan u skladu sa Statutom stranke, a sve su odluke donešene legitimno.

Ako smatra da mogu izmanipulirati dvadesetak dugogodišnjih članova stranke i na prevaru ih natjerati da podnesu ostavke, nažalost, vara se. Svi ti ljudi su donijeli vlastitu odluku na temelju činjenica i nezadovoljstva ovakvih postupaka osobe iza koje smo svi stajali zadnjih 4 godine i odrađivali cijeli mandat i izbornu kampanju. Ovo nam je svima hvala.

Jedan si od mlađih, ako ne i najmlađi predsjednik gradskog vijeća u Hrvatskoj, je li to bio SDP-ov uvjet za podršku novom gradonačelniku Rajnu, jesi li očekivao tu funkciju?

Uzevši u obzir okruženje cjelokupe situacije i dosta mučnu konstituirajuću sjednicu vijeća, sam dojam se još uvijek nije slegnuo. Nisam očekivao tu funkciju, pogotovo ne nakon poraza koji smo doživjeli i gorkog iskustva da je izostala podrška predsjednika stranke koji me je nekoliko mjeseci prije toga predložio kao kandidata za zamjenika gradonačelnika. To je sada iza nas, zahvalan sam za podršku koju imam, ona je velika, u ovom trenutku fokusiran sam da odradim ovu dionicu najbolje što znam i mogu.

Sjednice Gradskog vijeća sada su u tvojim rukama, kontroliraš dnevni rad i rasprave. Kakav stil vođenja sjednica možemo očekivati?

Prema svim vijećnicima, neovisno o političkoj boji, ponašat ću se potpuno jednako i s uvažavanjem svačijeg mišljenja te raditi na demokratizaciji Poslovnika. On je sada dosta krut i ne omogućava vijećnicama potpunu slobodu u raspravi. To će se promijeniti. Građani mogu očekivati osobu koja im je na raspolaganju, otvorenu za dijalog te jedan dodatan oblik kanala između njih i gradske uprave.

Što očekuješ od križevačkog SDP-a u narednom razdoblju, gdje vidiš stranku kroz par godina, kojim smjerom dalje?

Dolaskom na političku scenu gradonačelnika Rajna i njegove nezavisne liste Križevci se počinju politički mijenjati. Ako SDP ne želi izgubiti svoj identitet i on se mora mijenjati, programski, kadrovski, biti prisutan i aktivan na terenu u gradu i selu, među ljudima, udrugama, poduzetnicima, moramo pratiti korak a ne zatvarati se u sebe i međusobno sukobljavati. Članstvo je jedinstveno, nema govora o frakcijama i podjelama, ali stranka je trenutno na dnu, ovim rezultatom vratili smo se godinama u prošlost. Izgubili smo više od dvije trećine birača koji na državnim izborima u Križevcima daju svoj glas SDP-u. To je činjenica. Mi moramo odgovoriti na neka pitanja na koja na ovim izborima nismo znali ili htjeli te vratiti povjerenje tih ljudi, a to je iznimno težak posao.

Kako planirate vratiti povjerenje u SDP na lokalnoj razini, očigledno je da ste izgubili dobar dio glasača?

Nije sve tako crno, postoji veliki broj ljudi u stranci, mlađih i starijih, koji su spremni raditi i vratiti stranku na pravi put, ali treba im se pružiti podrška i otvoriti prostor. Mlađe ljude izbaciti u prvi plan, starije iza njih kao vrstu savjetodavnog organa koji će po potrebi usmjeravati i ne ih se odreći jer imaju veliko životno i političko iskustvo. Isto tako ne treba se bojati mladosti, želje, ideje, energije i ambicije. Normalno je da mladi ljudi nemaju iskustvo, ali nikada ga neće niti steći ako im se ne pruži prilika. Pogriješiti će, pasti će, ali je bitno koliko brzo će ustati i iz te pogreške nešto naučiti, a naučiti će puno više iz vlastite pogreške nego gledajući druge.

S obzirom na cijelu situaciju, nameće se dojam kako si ti prvi među mlađim članovima koji bi mogli preuzeti stranku. Konkretno, imaš li ambicije za predsjednika SDP-a Križevci?

Ambiciju ne skrivam, od odgovornosti ne bježim, a odluku ću donijeti u trenutku kad budu raspisani unutarstranački izbori.(ePodravina.hr)