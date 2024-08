Zapela je obnova gimnazijskih igrališta

Do početka nove školske godine neće biti gotovo rukometno i odbojkaško igralište uz Gimnaziju Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, potvrdio je to za portal Križevci.info županijski Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine. Radovi, zapravo, nisu ni počeli iako je izvođač radova za njih potpisao ugovor još sredinom svibnja i trebao ih završiti tijekom ljeta.

„Ugovor o javnoj nabavi radova rekonstrukcije školskih igrališta – grupa 2: Gimnazija I. Z. Dijankovečkoga Križevci koji je Koprivničko-križevačka županija zaključila s izvođačem radova Maxmar Grupom d.o.o. je jednostrano raskinut, jer se izvođač nije držao obveza po Ugovoru”, odgovara nam Županija uz najavu da se uskoro očekuje raspisivanje nove nabave.

Ponuda Maxmar Grupe izabrana je kao najpovoljnija od tri pristigle u postupku javne nabave. Oni su radove procijenjene na 100 tisuća eura bez PDV-a ponudili odraditi za 70 tisuća, a sredstva za to osigurana su u županijskom proračunu. Na postojeće rukometno i odbojkaško igralište ukupne površine oko 2.300 m2 treba se postaviti nova višeslojna akrilna sportska podloga, obnovit golovi, koševi i tribine kraj igrališta. Sve to trebalo je biti završeno u roku od 50 radnih dana od potpisa ugovora, taman do početka nove školske godine. Županija je prošle godine, podsjetimo, financirala obnovu košarkaškog igrališta uz križevačku gimnaziju.