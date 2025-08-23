Kazneno prijavljen – mjesecima prodavao drogu u Križevcima

Policijski službenici Policijske postaje Križevci dovršili su kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim 27-godišnjakom sa šireg križevačkog područja, zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i Omogućavanje trošenja droga.


Policija sumnja da je 27-godišnjak unazad više mjeseci neovlašteno posjedovao, davao na uživanje i prodavao razne vrste droga većem broju osoba na križevačkom području.
 
Tijekom kriminalističkog istraživanja, od osumnjičenika je oduzeto 2.7 grama droge kokain, 7.45 grama droge amfetamin, manja količina droge marihuane, digitalna vaga i 81 plastična vrećica s patentom za zatvaranje“, priopćila je policija. Protiv osumnjičenika je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku.

