Radovi na novoj školi u Križevcima u punom zamahu



Dobro napreduju radovi na novoj školi u Potočkoj ulici, priopćile su gradske službe nakon što je gradilište s predstavnicima izvođača obišao gradonačelnik Tomislav Katanović. Nova škola imat će 21 učionicu i kapacitet za 588 učenika u 20 razrednih odjela, a najvažnije je da će se njenom izgradnjom omogućiti održavanje nastave u jednoj smjeni u svim križevačkim osnovnim školama i značajno unaprijediti kvaliteta obrazovanja u gradu.

Radovi na prostoru nekadašnjeg Centra za reprodukciju u stočarstvu započeli su prije mjesec dana, obuhvaćaju uklanjanje stare građevine, duboko temeljenje, izgradnju nove školske zgrade i spojnog hodnika s postojećom sportskom dvoranom, te kompletno uređenje vanjskih površina – parkirališta, pješačkih staza, školskog trga, sportskih terena, urbane opreme, vanjske rasvjete i zelenih površina.

Sredstva za jedan od najvažnijih obrazovnih projekata u Križevcima u posljednjih 40 godina u iznosu od 15.029.221,71 eura, Grad Križevci dobiva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Radove izvodi križevačka tvrtka Radnik d.d., odabrana u postupku javne nabave.

