Usred popodneva vozač u Križevcima napuhao gotovo tri promila

U utorak, 21. listopada u 14:10 u Križevcima u Ulici kralja Tomislava, policijski službenici su u nadzoru cestovnog prometa zaustavili osobni automobil križevačke registarske oznake, kojim je upravljao 38-godišnji ponavljač prometnih prekršaja pod utjecajem alkohola od 2,84 promila.

Daljnjom kontrolom utvrđeno je da vozač upravlja vozilom kojem je isteklo važenje prometne dozvole, te kao vlasnik vozila nije u roku od 15 dana od dana isteka prometne dozvole odjavio vozilo. Također je utvrđeno da vozač upravlja vozilom  u vrijeme kada mu je zbog prikupljena 24 negativna prekršajna boda ukinuta vozačka dozvola.

Zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozač je uhićen, te je jučer, 22. listopada uz optužni prijedlog u kojem je policija predložila da se vozača kazni kaznom zatvora od 60 dana, novčanom kaznom od 180 eura i da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci.

