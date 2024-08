Kako prepoznati i osloboditi se onih koji drugima crpe energiju

Stručno-znanstveni odjel: OKRUŽENI VAMPIRIMA: KAKO SE RIJEŠITI LJUDI KOJI VAM CRPE VRIJEME, RADOST I DUH / Thomas Erikson

Vampiri su oko nas i uništavaju nam život! No vampir o kojima Thomas Erikson govorili nisu blijeda besmrtna bića iz mitova i bajki. To su smrtna, obična i suviše ljudska bića koja nas emocionalno iscrpljuju. Erikson detaljno opisuje četiri najčešća tipa vampira koji omalovažavaju, kradu vrijeme, pažnju ili energiju, i čine svakodnevicu težom za one oko sebe.

Koristeći model ponašanja koji je popularizirao u svome bestselleru “Okruženi idiotima”, Erikson nudi praktične savjete kako prepoznati i nositi se s vampirima u 21. stoljeću. Njegova metoda zasnovana je na strategijama za prepoznavanje različitih tipova vampira u raznim aspektima života — od radnog mjesta, prijatelja, pa sve i do članova najuže obitelji. No kako se zaštititi i osloboditi njihovog iscrpljujućeg utjecaja? Tako što ćemo saznati sve o njihovim metodama! A do te slobode odvest će vas upravo ova knjiga!



Beletristika: O NEUSPJEHU I NEBITNOME / Filip Rutić

Neimenovani junak sjajnog prvijenca ˝O neuspjehu i nebitnome˝ Filipa Rutića kronično je neuspješan student sociologije koji ni sam nije siguran zašto studira. On zna da ga nakon fakulteta ne čeka siguran posao, inteligentan je i ciničan, sposoban i nemotiviran, kao i većina njegovih prijatelja u strahu je od nesigurne budućnosti, no siguran je u samo jedno – da želi postati pisac.

Kada se ludo zaljubi u mladu Anđelu, vegetarijanku koja je sve suprotno od njega, pedantna i odlučna uspjeti, motivirana da svako jutro vježba i ispunjava svoje fakultetske obaveze, ona postaje mogućnost njegove promjene. Stvari, naravno, nikad nisu tako jednostavne. Rutićeva junaka voljet ćemo i autodestruktivnog, i mamurnog, i rezigniranog, ljutit ćemo se na njega jer propušta očite prilike ili uzima ljubav zdravo za gotovo. No razumjet ćemo njegov stalan osjećaj nepripadanja u potrazi za samim sobom.

Filip Rutić napisao je beskompromisan, sjajan generacijski roman koji se čita u dahu o trenucima kad

prestajemo biti mladi i postajemo odrasli. ˝O neuspjehu i nebitnome˝ roman je o mladima koji su gubitnici u svijetu koji se naočigled raspada. On govori o neuspjehu kao jedinoj mogućoj filozofiji u

ovome trenutku, ali i o svemu nebitnom što taj trenutak čini podnošljivim i vrijednim življenja.



Dječji odjel: ELFICE / [scenarij Serge Carrere & Weissengel; crtež Dollphane

Dječji strip!

Tko god je mislio da je magija nestala s ovog svijeta i da su fantastična bića pala u zaborav, nije računao na Elfice. Četiri glazbenice, Lou, Nina, Yoshi i Izel okupit će se kako bi legende ponovno oživjele.



Kutak za mlade: ENOLA HOLMES: SLUČAJ ČUDNOVATE RUŽIČASTE LEPEZE / Nancy Springer

Kriminalistička proza

Enola se nađe u nezavidnoj situaciji kad putem ružičaste lepeze primi očajničku poruku od svoje prijateljice, lady Cecily. Premda ne zna kako joj pomoći, Enola zna da to mora učiniti prije nego što bude prekasno. Ovaj komplicirani slučaj tjera Enolu da slijedi tragove po cijelom Londonu dok konačno ne otkrije groznu istinu – lady Cecily je oteta i zatočena na nepoznatom mjestu! Kako bi je oslobodila, Enola mora riskirati vlastitu slobodu i udružiti snage sa svojim bratom, slavnim Sherlockom Holmesom. No može li Enola vjerovati svom bratu i mogu li njih dvoje zajedno spasiti Cecily?