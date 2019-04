Hrvatski direktor poljske tvrtke u Križevcima pokreće proizvodnju 3D printera

Tihomir Hodak, direktor KPC-a, govori o dizanju Razvojnog centra i tehnološkog parka u Križevcima, uređenog europskim novcem.

Postavljanje solarnih ploča jesenas na krov Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci (RCTP), kao prve sunčane elektrane u Hrvatskoj čiju su izgradnju u crowdfunding kampanji financirali građani, dovelo je mali prigorski grad nakon dugo vremena u žarište nacionalne javnosti, koja je tako mogla doznati i za Križevački poduzetnički centar (KPC), tvrtku koja upravlja RCTP-om i bavi se poticanjem i promicanjem poduzetništva.

Centar, kojem je osnivač i vlasnik Grad Križevci, nedavno je, na regionalnom summitu 300 najboljih poduzetnika srednje i jugoistočne Europe u Dubrovniku dobio priznanje ‘Stvaratelji za stoljeća’, za doprinos razvoju poduzetništva. Nagradu je primio direktor KPC-a Tihomir Hodak, koji dobitak nagrade smatra iznimnim priznanjem i za tvrtku i za sebe.

Žestoka konkurencija

“Nagradu smo dobili u iznimno jakom i uglednom društvu u 8,5-mjesečnom selekcijskom procesu. Predloženo je 411 kandidata iz 7 zemalja (Austrije, Crna Gora, Hrvatska, Italija, Norveška, Slovenija i Srbija), a osim predloženih, još je posebno nominirano 112 kandidata. Osjećamo se vrlo počašćeno i ponosno biti u takvom elitnom društvu, ali to nam je i velika obveza biti i dalje jednako aktivni”, kaže nam Hodak i objašnjava kakva je uloga KPC-a, koji 17. travnja obilježava svoju ‘punoljetnost’ (osnovan 2001.) u podupiranju ljudi na poduzetnički start.

KPC pokriva tri gradske poduzetničke zone, s gotovo 50-ak poduzetnika svih veličina. Ona najmlađa, Gornji Čret, uz cestu i prugu prema Koprivnici, nudi gradsko oslobađanje dijela komunalnog doprinosa te olakšice za plaćanje poreza na tvrtku i plaćanje komunalne naknade, te cijenu od 60 kuna za kvadrat u slučaju kupnje zemljišta ili 0,25 kn/m2 kod prava građenja na 25 godina.

Besplatna savjetovanja

Poduzetnički centar daje besplatna savjetovanja i edukacije poduzetnicima, od tehničkih pitanja do savjetovanja za prijave projekata na EU fondove i nacionalne natječaje, izrade poslovnih planova…

“Grad Križevci su kapitalnom investicijom u kompleks Razvojnog centra i tehnološkog parka (34 milijuna kuna iz EU fondova kroz program Konkurentnost i kohezija), u čemu je KPC bio partner, stvorili preduvjete za poticanje i razvoj gospodarstva, kadrova i kompetencija, a naš rad je samo nastavak te vizije. Mi svojim djelovanjem svima koji dođu na konzultacije prenosimo svoja poslovna znanja i iskustva kako bi lakše prebrodili probleme ili ih uputili na adrese gdje ih mogu riješiti. Od samih početaka poslovanja ovog kompleksa naša vizija je mijenjanje mentalnog stava svih naših korisnika i pokušaj utjecaja na poduzetnike na način da i svojim primjerom pokazujemo da ne postoje nemogući ciljevi nego samo nedovoljna volja i angažman, te da je to potrebno promijeniti. Smatram da problemi postoje na obje strane, kako kod poduzetnika tako i na strani institucija.

Poduzetnici s jedne strane su većinom izvrsni stručnjaci u svojoj domeni djelovanja, ali im većinom nedostaju neke druge kompetencije za koje jednostavno nemaju vremena posvetiti im se i razvijati ih. S druge strane, smatram da je veliki problem što država ima isti stav prema velikim i prema malim poduzetnicima. Jedan mali poduzetnik ima istu obvezu svih izvještaja, normi ili propisa kao i netko tko može delegirati sve te obveze na odjele ili službe. Isto tako, mali poduzetnik se bori za svoj opstanak na tržištu i jednostavno nema vremena proučavati stalne promjene propisa a razne kontrole i inspekcije nemaju sluha za adresiranje tog problema, već su orijentirane na kažnjavanje”, tvrdi Hodak, koji ima 25 godina iskustva rada u korporacijskom okruženju.

Razvojni centar koji kao direktor KPC-a vodi, u trenutku otvorenja u listopadu 2016. bio je najveći kompleks te vrste u Hrvatskoj, s ukupnom površinom od više od 8500 četvornih metara. Uređen je na prostoru bivše vojarne i ima pet zgrada, od kojih su četiri poslovno-proizvodnog tipa, a jedna je administrativno-poslovna. “Kasnije su otvoreni veći, ali mi smo posvećeni kvaliteti usluga i uvjeta koje želimo pružiti našim korisnicima. KPC je početkom rada RCTP-a dobio priliku da zasja punim sjajem jer s uvjetima infrastrukture kompleksa možemo konkretno pružati potporu poduzetnicima. Oni ovdje imaju mogućnost optimizacije i smanjenja troškova jer ne moraju ulagati vlastita financijska sredstva u opremu i sredstva za rad, već ih mogu zajednički koristiti kad im zatrebaju.

Pod tim podrazumijevamo npr. korištenje viličara za utovar i istovar robe te ih ne moraju sami kupovati, što predstavlja značajan iznos, pružamo im uredske prostorije, a sale za sastanke, konferencijske dvorane i ostale prostore koriste zajednički prema potrebi. Na taj način u zakupu imaju samo uredski prostor i ne moraju sredstva ulagati u ostalu poslovnu infrastrukturu”, kaže Hodak. Ove je godine dovršen i projekt opremanja RCTP-a, vrijedan 1,6 milijuna kuna, kojim su dodatno poboljšani tehnički i infrastrukturni resursi prostora u kojem su zasad, nabraja Hodak, 32 tvrtke.

“Od toga ih je 10 novootvorenih, odnosno startupova i tu brojku smatramo izuzetnom jer pokazujemo da se tvrtke otvaraju, a ne zatvaraju. Struktura poduzetnika je dosta šarolika, ali prednjače IT sektor i tvrtke iz prehrambene branše”, reći će direktor KPC-a.

Koliko imaju zaposlenih?

“RCTP je namijenjen MSP profilu poduzetnika, odnosno mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Broj zaposlenih varira, od tvrtki s jednim zaposlenim, do tvrtki koje su u godinu dana narasle s jednog na 15 zaposlenih i dalje nastavljaju rasti. Ukupni broj zaposlenika se stalno mijenja, ali je u stalnom porastu te zasad iznosi 200-tinjak ljudi”, kaže Hodak. S obzirom na to da je svojedobno taj prostor, kako je i sam rekao, bio najveći u “klasi” u državi, pitali smo Hodaka zašto nije poznatiji od ostalih. Je li to zbog činjenice što se slični razvojni centri i tehnološki parkovi u većim gradovima bolje ‘reklamiraju’, imaju poznatije ‘stanare’…

“Ne bih rekao da su poznatiji, možda samo više ulažu u vidljivost i marketing. Mi s druge strane smatramo da je ta sredstva korisnije uložiti u infrastrukturu i ciljeve kojima ćemo poboljšati konkurentne uvjete u kojima će naši poduzetnici/korisnici optimizirati svoje poslovanje i rasti i razvijati se. Naša reputacija će rasti polaganije, ali po našem poimanju, kvalitetnije jer će biti na bazi rezultata. Dobivena nagrada Stvaratelji za stoljeća je tome dokaz. Kvalitetni stanari su svakako preduvjet za ostvarenje tih ciljeva, ali kvalitetni stanari dolaze ukoliko im se osiguraju i pruže kvalitetni uvjeti, a mi imamo takve stanare, odnosno poduzetnike”, stava je Tihomir Hodak.

Nevjerne Tome

Otkriva, međutim, da je s njegovim dolaskom na funkciju prije nekoliko godina bilo i nevjernih Toma. “Bilo je dosta skepse u ciljeve koje smo postavili pred sebe, čak su mnogi izrazili sumnju uopće u smisao RCTP-a. Veliko mi je zadovoljstvo što smo u vrlo kratkom vremenu pokazali i dokazali opravdanost ovakvog projekta te da smo čak premašili naj ambicioznije želje. Osnovna zamisao je bila da svojim radom potičemo rast i razvoj gospodarstva i poduzetnika grada i okolice, a mi se danas, nešto više od dvije godine od početka rada, možemo pohvaliti da smo počeli privlačiti i poduzetnike i izvan RH”, kaže Hodak i odaje nam o čemu je riječ.

“Prijavio nam se poduzetnik iz BiH koji je za svoju tvrtku u Hrvatskoj uvidio da je naša lokacija najbolja za njega. Bavit će se proizvodnjom suplemenata u medicini i doradom medicinske opreme i planiraju zapošljavanja. Druga tvrtka je iz Poljske, IT kompanija koja proizvodi hardver. Oni su bili kod nas, obišli smo raspoložive prostore i ponudili im nekoliko opcija. Kod nas planiraju proizvodnju 3D printera i drugih komponenti za IT industriju za što će trebati kvalificirani kadar. Budući direktor tvrtke je već nekoliko mjeseci na intenzivnoj obuci u matičnoj tvrtki, a radi se o mladoj osobi iz Hrvatske koja je završila studij strojarstva i brodogradnje i odlučila ostati i raditi u Križevcima”, zaključuje direktor Križevačkog poduzetničkog centra Tihomir Hodak.(PD)