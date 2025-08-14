Grad Križevci zatražio proglašenje elementarne nepogode zbog suše

Na temelju dojava građana o štetama na poljoprivrednim površinama uzrokovanima nepovoljnim vremenskim prilikama koje su vladale tijekom lipnja i početkom srpnja – izostanak oborina i izrazito visoke temperature – Grad je zatražio stručnu procjenu mogućih šteta od Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, Područne službe Križevci Ministarstva poljoprivrede, priopćeno je iz gradske uprave.

“Stručne službe su obilaskom terena potvrdile opravdanost zahtjeva poljoprivrednika za proglašenje elementarne nepogode te su izradile izvješće o stanju poljoprivrednih usjeva, koje je Grad zaprimio u ponedjeljak, 11. kolovoza 2025. godine“, navode iz Grada.



Na temelju zaprimljenog izvješća, Grad je županu Koprivničko-križevačke županije uputio zahtjev za proglašenje elementarne nepogode zbog šteta uzrokovanih sušom budući da je proglašenje elementarne nepogode u nadležnosti Županije.

Budući da je župan odredio rok općinama i gradovima za podnošenje zahtjeva do 18. kolovoza 2025., nakon isteka tog roka, očekuje se donošenje odluke župana o proglašenju elementarne nepogode.

Po službenom proglašenju elementarne nepogode, Grad će objaviti detaljne upute poljoprivrednicima o načinu i postupku podnošenja zahtjeva za naknadu štete.