[FOTO] Križevački planinari u Visokim Tatrama – oduševile ih

Članovi Planinarskog društva Kalnik prošli su tjedan planinarili u Visokim Tatrama, u Poljskoj i Slovačkoj. Planinski lanac Tatre smještene su na području sjeverne Slovačke i južne Poljske i najviše su planine Karpata, izgledom podsjećaju na alpske panorame. Slikovita i čista planinska jezera, slapovi i prekrasna priroda očarali su i naše planinare, a nekima od njih ovo je bio prvi zahtjevniji planinarski izlet. Križevčanka Ivana Dubravec je godišnji odmor ovog ljeta odlučila provesti u planini, umjesto kupanja i sunčanja na kakvoj jadranskoj plaži, a svoje je dojmove opisala na mrežnim stranicama PD Kalnik.

“Prije odlaska na planinarenje u Visoke Tatre nisam znala sto očekivati, ali planine su me oduševile. Nimalo lagani usponi, za mene koja sam sada prvi put penjala po ovakvom terenu, odrađeni su uspješno zahvaljujući ne samo odličnim vodičima našeg PD Kalnik, već i ostalim kolegama planinarima koji su bili uz nas početnike cijelo vrijeme“, kaže Ivana.

Iskusni organizator izleta Zlatko Mustić i ovaj je put pripremio po dvije rute za svaki od sedam dana planinarenja, i to zahtjevniju rutu za iskusnije i hrabrije, one s više kondicije, te manje zahtjevnu za sve druge. Ispenjali su nekoliko vrhova viših od dvije tisuće metara, obišli planinska jezera i hladne slapove, ledene potoke, i nije bilo baš tako jednostavno, no početnicima su pomagali iskusni planinari pa je sve prošlo bez ikakvih problema. Svaki težak uspon, napor i umor brzo se zaboravljaju na vrhu, gdje priroda nagrađuje one koji su bili uporni i izdržljivi. A ovaj ih je put nagradila pogledima koje, kaže Ivana, ni ne može opisati riječima.

Među zanimljivostima s ove avanture po Visokim Tatrama je vrh Rysy, jedan od najviših i najatraktivnijih vrhova Visokih Tatri – to su zapravo dva vrha od kojih je jedan u Slovačkoj (2503 nm), a drugi u Poljskoj (2499 nm) i najviši je vrh te zemlje.

“Na kraju se svaki uspon višestruko isplatio zbog prekrasne prirode koja nas je okruživala. Svima koji žele iskusiti ljepotu planina i pomaknuti vlastite granice preporučila bih odlazak u planine. A u PD Kalnik nećete pronaći samo iskusne vodiče i odlične izlete, već i prijatelje za cijeli život“, zaključila je Ivana Dubravec.