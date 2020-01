Svoboda i Tomas napunili protivničke koševe u Premijer ligi

Skoro pa je postalo pravilo da svakog vikenda izvještavamo o sjajnim prezentacijama križevačkih košarkaša u Premijer ligi. Ivan Svoboda i Luka Tomas nositelji su igre u svojim momčadima, a i ovog vikenda nije izostao njihov sjajan učinak.

Krenut ćemo s iskusnijim Svobodom, čija je Hermes Analitica upisala vrijednu pobjedu u borbi za ostanak. Oni su u današnjoj matineji slavili protiv Škrljeva na domaćem terenu sa 88:84, a jedan od najzaslužnijih za pobjedu bio je Ivan Svoboda. On je odigrao svih 40 minuta te zabio 16 poena uz solidan šut iz igre 5/11, od čega je imao 3/7 za tricu. Tome je dodao pet skokova i podijelio tri asistencije.

Luka Tomas i njegov Zabok, kojeg s klupe predvodi Ivan Tomas, izgubili su na gostovanju kod Sonik Puntamike. Bilo je 75:66 za zadarsku momčad, a mladi Križevčanin je bio prvi strijelac utakmice sa 22 poena. Jedini je iz obje momčadi prebacio 20 koševa, a uz to je uhvatio tri skoka i jednom asistirao. Pohvalan je i dobar šut iz igre 9/16, no slaba će to biti utjeha nakon poraza kod Sonika, momčadi koji je jedan od glavnih konkurenata Zaboku za plasman u doigravanje.