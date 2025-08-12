Policija oduzela dva romobila

Policijski službenici Policijske postaje Križevci i Policijske postaje Koprivnica oduzeli su tijekom vikenda dva nerazvrstana vozila, odnosno električna romobila čija snaga motora prelazi 0.6kW, priopćila je policija. Romobile su oduzeli u nadzoru prometa i osoba koje sudjeluju u prometu kao vozači električnih romobila, i protiv vozača se podnose optužni prijedlozi nadležnom sudu.





Podsjetimo, u prometu na hrvatskim prometnicama ne mogu sudjelovati svi električni romobili i o tome bi roditelji, ali i svi drugi koji kupuju romobile, trebali voditi računa. Prejaki i prebrzi romobili su zabranjeni i u slučaju vožnje takvim prijevoznim sredstvom, vozačima prijeti novčana kazna od 130 eura.



“Sudjelovanje u prometu dozvoljeno je električnim romobilima s motornim ili električnim pogonom bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0.6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 kilometara na sat“, navodi policija i apelira na sve sudionike u prometu da radi svoje sigurnosti i radi sigurnosti drugih poštuju prometne propise.