Pruga devet godina duga

Još traju radovi na projektu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci, a prema mrežnim stranicama HŽ Infrastrukture, devet godina od početka dovršeno je 80 posto projekta. Od Vrbovca do Križevaca završeni su svi radovi na izgradnji drugoga kolosijeka i na svim križanjima izvan razine, navode, i dodaju da se trenutačno izvode završni radovi u kolodvorima Vrbovec, Gradec i Križevci te stajalištu Repinec.

“Na poddionici od Vrbovca do Dugog Sela intenzivirani su radovi u svim segmentima. Donji pružni ustroj u cijelosti je završen, završeni su građevinski radovi na dvama pothodnicima. Od sedam nadvožnjaka preko pruge, u cijelosti je završeno njih pet, a preostala dva su u visokome stupnju dovršenosti“, objavio je HŽ.

Od većih radova na toj poddionici, u ovoj godini će se izgraditi tri mosta i nekoliko propusta, dovršiti radove između Vrbovca i Križevaca, urediti pothodnike i parkirališta te ugraditi urbanu opremu i dizala. Radovi bi na tom dijelu, najavljuju, trebali u cijelosti biti završeni krajem 2025. Završetak cijelog projekta planiran je pak u drugoj polovini 2026., kada bi trebali završiti radovi na sjevernoj strani kolodvora Dugo Selo.

Podsjetimo, izgradnja 36 kilometara pruge od Dugog Sela do Križevaca s novim kolodvorima, mostovima, nadvožnjacima i dva kolosijeka, trebalo je biti najveće ulaganje u željeznicu u posljednjih sto godina. Ugovor za izvođenje radova HŽ Infrastruktura je potpisala još 2016. sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke Dalekovod, DIV i Zagreb Montaža u vrijednosti 164.6 milijuna eura. Četiri godine kasnije ta dionica buduće nizinske pruge prema mađarskoj granici trebala je biti dovršena. Rok za završetak više je puta odgađan, troškovi su narasli, no jednom kad napokon prugu puste u promet vlakovi će, prema najavama, postizati brzinu do 160 kilometara na sat.