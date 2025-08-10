Knjižničari predlažu nove naslove

Stručno-znanstveni odjel: UMJETNA INTELIGENCIJA: MODERAN PRISTUP / Stuart Russell i Peter Norvig

Iz recenzije prof. emer. dr. sc. Nedjeljka Perića:

Umjetna inteligencija: Moderan pristup sadrži 28 poglavlja strukturiranih kroz sedam dijelova koji na pregledan i sustavan način pokrivaju sve relevantne suvremene teme istraživanja, razvoja i primjene umjetne inteligencije (UI). Ovo kapitalno djelo u svome četvrtom izdanju (2021.) značajno nadopunjuje prethodna izdanja (2003., 2010.) aktualnim stanjem i perspektivama istraživanja, razvoja i primjena UI. Ovo izdanje posebno je usredotočeno na potpodručja UI kao što su: strojno učenje zbog povećane dostupnosti podataka, računalnih resursa i novih algoritama; duboko učenje, probabilističko programiranje i multiagentni sustavi; razumijevanje prirodnog jezika; robotika i računalni vid u kontekstu utjecaja dubokog učenja; interakcija robot – čovjek te primjena podržanog učenja za podršku robotike; kreiranje, funkcioniranje i optimizacija sustava podržanih UI-om u uvjetima neodređenosti postavljanja ciljeva; utjecaj UI na društvo, uključujući vitalna pitanja etike, poštenja, povjerenja i sigurnosti.

Knjiga će biti izvrstan, iznimno koristan materijal za mnoge profesionalce iz raznih područja znanosti i primjene koji se bave UI. Objavljivanje prijevoda ove znanstvene autorske knjige pridonijet će razvoju hrvatske znanosti te razvoju znanstvene i stručne terminologije na hrvatskome jeziku.



Beletristika: TVORNICA / Hiroko Oyamada

Tvornica je nagrađivani roman jedne od najzanimljivijih suvremenih japanskih spisateljica. Roman prati troje radnika u velikom industrijskom pogonu. Svi su krajnje posvećeni svome poslu: jedna razrezuje papir, drugi ispravlja dopise, a treći proučava mahovinu koja raste diljem velikog pogona.

No njihove živote polagano preuzima njihov posao – dani poprimaju čudnu logiku i tijek te se, pomalo, granice stvarnosti gube: gdje prestaje tvornica i počinje ostatak svijeta? Što se to ondje događa s neobičnim životinjama? Nakon nekog vremena- možda su protekli tek tjedni, a možda i godine, tri radnice započinju borbu s temeljnim pitanjem: što to ja radim ovdje?

S naznakama kafkijanske poetike i bljeskovima crnog humora, Tvornica oslikava jasan, a ponekad i

nadrealan portret apsurda i besmislenosti modernog zaposlenja.



Dječji odjel: PAZI, OŠTRA BAKA! / Stefan Boonen; ilustrirao Melvin

Što je potrebno za zabavan vikend? Šuma, stara kuća, desetero djece i super baka. Ona se katkad pretvori u vješticu, a katkad u vuka. Baka voli lude igre i groznu hranu. A tu je i gospodin Branac; on gotovo ništa ne dopušta. Osim toga, kroz drveće se šulja velika svinja. Ne, nije zgodno biti “Mali”. Šašava priča o odličnom vikendu s neobičnom bakom uz smiješne Melvinove ilustracije.



Kutak za mlade: SAMO JEDNA OD / Petra Prtajin

Među urbanim tinejdžerima nema surovijeg stanja od izolacije. Ponekad je jedino rješenje bijeg – od njih, od sebe. Odbačena, Pia se ipak ne može pomiriti sa samoćom. Pokuša slijediti stado, ali svaki put biva otjerana. Podsmijesi, zlostavljanje, javno i virtualno izvrgavanje ruglu. Saznaje da nevidljivost i izolacija nipošto nisu najgore što se čovjeku može dogoditi. Svoju bol odluči gutati daleko od svih, razoružana i ismijana. Ipak, dogodi se da upravo oni koji prigrle svoju odbačenost prizovu neke neočekivane ljubavi, nova iskustva, zajednicu pomaknutu do ruba, otvore se prema sigurnosti i samouvjerenosti koju pruža. Cijena je pripadnosti, međutim, visoka.

Iz recenzije Kristiana Novaka, urednika knjige:

„Roman Samo jedna od, koji je autorica započela pisati već u srednjoj školi 2019., izravno i nemilosrdno prikazuje generaciju koja ne vjeruje u laži onih prethodnih jer ostale su im tek ušminkane ruševine, svijet bez temelja u kojem samo valja letjeti što više, odagnati pomisao na pad, željeti sve i sada jer sutra je tako daleko. Međutim, one koji steknu moć novim pripadanjem, čeka grubo prizemljenje kada shvate koliko riječi pripadanje i propadanje – zvuče nevjerojatno slično.”

