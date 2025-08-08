“Na VUK-u sam bio kao učenik, student i nastavnik. Ovdje sam i kuma našao!”

Za mjesec dana, u vikendu od 5. do 7. rujna bit će 15. VUK – Večeri udaraljkaša Križevci. Glazbeno-edukativni i zabavni festival udaraljkaša od 2011. u središte Prigorje dovodi najvažnije hrvatske glazbenike koji sviraju udaraljke, od učenika do studenata i nastavnika, te autore i izvođače, profesionalne udaraljkaše. Osim domaćih, u Križevcima na VUK-u nastupaju i inozemni glazbenici iz EU i, kako se kaže, zemalja regije koje ovdašnja publika i jezično i muzikalno jako dobro razumije i želi.

Kroz desetljeće i pol VUK-om su prošli i križevački udaraljkaši, koji su neke od prvih samostalnih zapaženih nastupa ostvarili upravo u atriju Likovne galerije i drugim lokacijama. S VUK-om i uz VUK tako je stasao i Štefan Đurković (29), profesor udaraljki u Glazbenoj školi Alberta Štrige. ‘Probubnjao’ je na VUK-u kao učenik.

„Drago mi je što sam ovdje nastupao u tri etape, prvo davno, prije 11-12 godina, zatim dvaput kao student, nakon 1. godine studija i kad sam studij završio, i evo sad već na tom festivalu nastupaju i moji učenici. Puno je sjajnih glazbenika iz cijele regije sudjelovalo i to je sjajna prilika da i mladi upoznaju svijet udaraljki u najboljem mogućem ruhu“, kaže Đurković.



Kao osobi koja i sama usmjerava djecu i mlade u glazbi ističe da VUK nudi stvari koje se ne mogu vidjeti ili čuti svaki dan. Pa ni naučiti.

„Može se čak vidjeti i neki novi instrumentarij. Recimo prošle godine bio je sjajni duo naših susjed iz Srbije (Alice in WonderBand, op.a.) koji su svirali ‘body percussion’ na stvarno zanimljiv način. Vidio sam djecu kako gledaju taj koncert i to je bilo ono veliko oduševljenje, pogotovo među najmlađima. Naravno da i stariji mogu vidjeti ljude koji studiraju na Akademiji ili je završili, a koji na VUK-u također imaju koncerte gdje mogu prezentirati svoju sjajnu udaraljkašku tehniku na svim instrumentima od četiripaličnog sviranja marimbe do sviranja nekakvih zahtjevnih komada na multi percusionu“, smatra križevački udaraljkaš.

Pored programskog dijela koji je podijeljen na glazbeni i edukativni, Đurković je pohvalio i onaj neformalni i svojim primjerom dokazao kako VUK ljude i umrežava i spaja.



„VUK je sjajna prilika da se mladi druže i upoznaju. Evo ispričat ću zanimljivu priču kako smo se upoznali moj vjenčani kum, također na Večerima udaraljkaša u Križevcima. Ostali smo prijatelji, kasnije bili kolege na studiju, a evo kasnije i u životu je potpisao za mene. Tako da mislim da je VUK sjajan za upoznavanje, druženje i da mladi budu jednostavno dio cijelog udaraljkaškog opusa u Hrvatskoj. Također jako mi je drago da moj bivši profesor iz osnovne i srednje škole, a sada već i kolega, profesor Josip Konfic sve to drži pod sjajnom kontrolom uz pomoć nas, naravno mojih učenika i raznih pomagača i tehničara, sve uvijek pod kontrolom, nikad ništa ne fali i uvijek nam se ljudi rado vraćaju i na koncerte i kao gosti“, misli Đurković.

Isto tako, s obzirom na to da je već skupio i organizacijskog iskustva, vjeruje da su kao organizatori sve stavke objedinili u krasan koncept.

„Na VUK-u i ljudi koji nemaju previše dodirnih točaka sa udaraljkama mogu uživati u koncertima, a pogotovo oni koji možda udaraljke odaberu kao svoj životni put“, zaključuje Štefan Đurković.