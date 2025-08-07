Jurio naseljem više od 100 km/h iznad ograničenja



Vozač osobnog automobila vozio je jučer popodne, 6. kolovoza, naseljenim mjestom više od 100 km/h iznad dozvoljene brzine! U naselju Reka jurio je u 16:42 brzinom od 162 kilometra na sat, iako je ograničenje na tom dijelu ceste 60 kilometara na sat.



“Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv vozača će biti pokrenut prekršajni postupak“, priopćila je Policijska uprava koprivničko-križevačka.

Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 2650 eura ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci te po pravomoćnosti šest negativnih prekršajnih bodova.