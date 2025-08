Učenici križevačke Glazbene škole na glazbenom spektaklu u Pučišćima

U čarobnom ambijentu ispred Klesarske škole u Pučišćima na otoku Braču, okruženi skulpturama od bijelo-žućkastog bračkog kamena i pogledom na more, učenici glazbenih škola iz Križevaca, Zagreba i Bjelovara priredili su proteklog tjedna pravi glazbeni spektakl povodom jubilarne 30. godišnjice Ljetne glazbene škole Pučišća.



Posebnu pažnju privukao je završni koncert učenika udaraljkaša, polaznika majstorskog seminara pod vodstvom istaknutog pedagoga prof. Josipa Konfica, nastavnika udaraljki na Glazbenom učilištu Elly Bašić i Glazbenoj školi Pavla Markovca u Zagrebu.

“Koncert je bio vrhunac višednevnog rada tijekom kojeg su učenici, uz individualne sate, svakodnevno vježbali u ansamblima, kvartetima i duetima. Repertoar je obuhvatio raznoliku klasičnu i suvremenu udaraljkašku literaturu – od djela Eckharda Kopetzkog, Murraya Houllifa i Emmanuela Sejournea, do aranžmana Sorkočevićeve sonate u A-duru te autorske skladbe prof. Konfica Give Me The Rhythm za

body percussion“, priopćili su organizatori ljetne škole.



Zahvaljujući podršci Glazbene škole Pavla Markovca iz Zagreba, mladi glazbenici imali su pristup cijelom spektru klasičnih udaraljki, uključujući marimbu, vibrafon, mali i veliki bubanj te setove bubnjeva. Publika, među kojom su bili roditelji, mještani i turisti, uživala je u ritmovima koji su ih, barem nakratko, odveli u daleke krajeve poput Afrike i Brazila.

Ljetna glazbena škola Pučišća važan je kulturni događaj koji već tri desetljeća okuplja vrhunske pedagoge i talentirane učenike iz cijele Hrvatske, a Pučišća pretvara u otočnu prijestolnicu glazbenog obrazovanja.