Tamburaši Glazbene škole na 10. Glazbenom memorijalu “Julije Njikoš”

Večeras u 19 sati u u dvorani Doma Hrvatske vojske “Zvonimir”, u Ulici Marka Stančića 6 u Zagrebu, tamburaški orkestar Tamburaškog društva „Gaj“ organizira koncert pod nazivom Jubilarni 10. Glazbeni memorijal „Julije Njikoš“.

Tamburaškom orkestru „Gaj“ na pozornici će se pridružiti vokalni solisti Ivana Kindl i Jacques Houdek, Luka Ivir na udaraljkama te prijatelji iz tamburaškog orkestra Tamburaškog društva „Ferdo Livadić“ iz Samobora i Tamburaškog orkestra Glazbene škole Alberta Štrige, Križevci.

Dirigenti ovogodišnjeg memorijala su Petra Vojvodić Mrvoš, Igor Kudeljnjak i Krešimir Račić. Besplatne ulaznice mogu se rezervirati na broj +385 91 531 2663 ili e-poštom na uprava@td-gaj.hr.

Ovogodišnji Memorijal posebnu pozornost posvećuje 100. obljetnicama rođenja Ljube Kuntarića, Lovre Županovića i Miljenka Prohaske, kao i 90. obljetnici rođenja Alfija Kabilja koji nas je nažalost ove godine napustio.

Njihova stvaralaštva oblikovala su našu kulturnu baštinu – od tamburaških skladbi i popularnih pjesama do mjuzikla i koncertnih djela. Upravo taj spoj žanrova i stilova svjedoči o snazi i raznolikosti hrvatske glazbe te nas podsjeća na autore koje ne smijemo zaboraviti.

Tamburaško društvo „Gaj“ zahvaljuje suorganizatoru Hrvatskom društvu skladatelja te pokroviteljima: Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske, Gradskom uredu za kulturu i civilno društvo te Hrvatskoj gospodarskoj komori na svesrdnoj pomoći u organizaciji Memorijala.