Udarni dan 15. VUK-a: Percussion Club s originalnim pulsiranjem udaraljki, sjećanja na VUK, ambasadori VUK-a, kviz i slušaonica

Na drugoj večeri 15. Večeri udaraljkaša u Križevcima nastupio je Percussion Club s koncertom nazvanim pulsAtion. Riječ je o kvartetu koji čini četvero vrsnih udaraljkaša. Hrvatska glazbenica Ivana Kuljerić, francusko-srpski Nikola Krbanyevitch, talijanski Francesco Mazzoleni i španjolski Luis Camacho Montealegre ovjenčani su mnogim nagradama, a kao međunarodni tim predstavljaju uzbudljiv program raznolikih stilova, korištenjem cijele široke palete instrumenata udaraljki uz pratnju glasa. Prema riječima autora i organizatora VUK-a, prof. Josipa Konfica, doputovali su napokon i na ovaj festival za koji su se s organizatorima dugo dogovarali.

Sudeći prema izvedenom, isplatilo nam se čekati, jer su Percussion Club već s prvim taktovima krenuli razigrano, kao odlično uštiman ansambl koji ima dobro pokrivene sve pozicije, od bokova s marimbom i vibrafonom, do centra pa sve do bubnjeva koji dopiru iz dubine pozadine, nisu popuštali u ritmu.



Muzički brojevi Methenyja, Gypsy Kingsa, Hamasyana, I. Kuljerić i Guinota u prvom setu bili su presjek stilova od klasike preko etna do latina i jazza, s lakoćom su osvojili prostor Atrija Likovne galerije; izvedbe ovoga četverca koji redovito nastupa na hrvatskim i međunarodnim festivalima, a prepoznat je po energičnim i inovativnim interpretacijama svojih autorskih djela renomiranih autora, i Križevčani su primili s primjetnim zadovoljstvom. Ista se atmosfera prenijela i na drugi dio programa, koji je donio komorniji pristup.

“Ovaj mirniji dio donosi tri kompozicije, od kojih prva pokazuje da mi udaraljkaši ne samo da znamo udarati nego da se znamo baviti i muzikom“, našalio se Krbanyevitch i primio melodiku, instrument nalik malim klavijaturama, koje su se sad čule kao “lead” instrument u Piazzolijevoj skladbi ‘Oblivion’, u prijevodu Zaborav. Nikola se i dotad na koncertu osim sviranja i vokalno izražavao tonovima koji su

u pojedinim dionicama uz udarce batićima ostalih iz Cluba zvučali mistično.



Da nisu zaboravili i popularne melodije, pa i rock, Percussion Club dokazao je s Mancinijevim Moon Riverom. Uaranžmanu Ivane Kuljerić ovaj filmski komad iz Doručka kod Tiffanyja u večeri pod vedrim

nebom na otvorenoj sceni galerijskog atrija zvučao je osvježavajuće i elegantno. I sam koncert pulsation nam je izvedenim skladbama raznih autora, koje su Percussion Club povezali nitima virtuoznosti i pulsirajuće životne energije, omogućio pravo zvukovno putovanje iz Križevaca po svijetu.

Oprostili su se sa skladbom Pata Methenyja Third Wind, najavio ju je Camacho Montealegre, česti gost VUK koji, kazao je, cijeni VUK-ovske umjetnike.

Prije završetka koncerta Konfic je otkrio još jedno iznenađenje – javljanja nekadašnjih VUK-ovaca. Neki od njih koji su obilježili proteklih 14 izdanja uputili su video čestitke za jubilej, prisjetivši se svojih nastupa i atmosfere u Križevcima. U svečarskom duhu dodijeljena su jučer i posebna priznanja, svima koji su dugo godina bili partneri festivala. Vinarija Korenko, Križevačka pivovara, donedavna ravnateljica Gradskog muzeja Križevci Tea Hatadi dobili su priznanja. A dvoje pojedinaca primilo je i posebnu nagradu. Luis Camacho Montealegre, jučer član Percussion Cluba, iz ruku Josipa Konfica primio je i statuicu VUK-a za izniman dopinos i najviše nastupa na festivalu. Konfic ga je usput proglasio i ambasadorom VUK-a.

“Čestitam na 15 godina VUK-a, ovdje nam je lijepo i stvarno se nadam da ću biti tu i za 30. godišnjicu. Puno vam hvala na svemu, prošli ste puno u ovih 15 godina, ovo je jedan super način da se predstavlja udaraljkaška glazba. Čestitamo svima u školi i udruzi i svima koji su omogućili da se VUK održava“, poručio je Montealegre.



Ravnateljica Glazbene škole Alberta Štrige Branka Špoljar također je nagrađena za podršku i organizaciju VUK-a od samih početaka. Zahvaljujući na priznanju uzvratila je:

“Bez izvrsnih ideja i zalaganja našeg Josipa i njihove još bolje realizacije ni VUK ne bi poživio ovoliko“, istakla je B. Špoljar.

Revijalni dio programa subote, udarnog dana 15. VUK-a, nastavio se s VUK Quizom. Igra u formi pub kviza okupila je 7 timova koji su odgovarali na 30 pitanja različite tematike, prožetih s glazbenim temama iz filmova, serija, domaćeg popa, klasike, narodne glazbe, s većinom prisutnim jakim udaraljkaškim motivima. Pobjedu je odnio tim Mozart-Vivaldi, drugi je bio tim Help, a treća Kviza identiteta. Nagrade su im osigurali vrijedni benefaktori Babić Craft Distillery, Srednja gospodarska škola Križevci i Pučko otvoreno učilište Križevci. Večer je zaključena tradicionalnom VUK Slušaonicom u režiji Sonje Mrnjavčić, koja je u atriju udarila pečat na kraj dinamičnog dana.

Posljednji dan 15. VUK-a donosi radionicu Give me the Rhythm, voditelj je Josip Konfic koji će polaznicima otkriti tehnike Body percussion sviranja, korištenjem ljudskog tijela kao instrumenta.