KOMENTAR Gradsko vijeće raspravljalo o vrtićkim kapacitetima, nije ukinulo porez na potrošnju

Na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca, održanoj u utorak, 15. srpnja u velikoj gradskoj vijećnici, izabrani su članovi Savjeta mladih Grada Križevaca, zatim izabrani predsjednici, potpredsjednici i članovi odbora koji djeluju u sklopu Gradskog vijeća te se raspravljalo o izmjenama odluke o gradskim porezima i o mjerama za rješavanje upisa djeca u Dječji vrtić Križevci.

Na početku sjednice za vijećnika Gradskog vijeća prisegnuo je Matej Bunta, gimnazijski profesor povijesti, kojem je tako upisan opravdan izostanak s konstituirajuće sjednice zbog studijskog putovanja u Grčku i Makedoniju. Nakon ove, 2. po redu sjednice izostanke još jedino ima Marko Mamula s liste Mladena Kešera.

O završetku izbora novog Savjeta mladih Grada Križevaca već smo pisali, no potrebno je naglasiti da je neobično bilo prvi put svjedočiti javnom glasovanju za kandidatkinje i kandidate, što je doduše omogućeno izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih iz 2023. te posljedično člankom 8. nove Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Križevaca. No, čak i na razini simbolike nije lijepo kad gradski vijećnici glasaju “PROTIV” neke mlade osobe i tako šalju sasvim krivu i demotivirajuću poruku, a postoji pločica s natpisom “SUZDRŽAN”.

Vijećnici su, nakon kraće rasprave o izračunavanju i poštivanju kvota za predloženo članstvo u deset odbora, izabrali njihove sastave te predsjednike i potpredsjednike. Kako smo već pisali, mjesto pod ovom točkom dnevnog reda na ovoj sjednici očito nisu pronašla dva radna tijela – Vijeće časti Gradskog vijeća te Etički odbor Gradskog vijeća, oba uspostavljena još 2022. sukladno odredbama Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Križevaca (Etičkog kodeksa), čiji mandati također traju do isteka mandata članova Gradskog vijeća. Moglo bi se, ishitreno ili ne, zaključiti da ovom sastavu Gradskog vijeća kodeks ponašanja nije posebno bitan.

Rasprava o eventualnoj izmjeni Odluke o gradskim porezima, što bi rezultiralo ukidanjem porez na potrošnju ugostiteljima, svela se više na to tko predlaže umjesto što se predlaže, pa je prijedlog SDP-ovog Marka Katanovića ovaj put odbijen, uz poslane poruke s govornice kako će se porez na potrošnju ugostiteljima, sukladno Zakonu o lokalnim porezima, u potpunosti ukinuti od 1. siječnja 2026. godine, “čime će se dati jasna podrška ugostiteljskom sektoru”. Iako to nitko od vijećnika nije spomenuo, u obzir treba uzeti i vrijeme implementacije tih izmjena “na terenu”, pa ostaje nada da se ova točka ipak neće naći na dnevnom redu tek 30. prosinca, kako je netko sugerirao.

Tema problematike upisa djece u Dječji vrtić Križevci potaknula je mjestimice žustru i podulju raspravu koja se povremeno širila i na sve gradske vrtiće te obrte za čuvanje djece, a predlagatelj Kešer je opet mahao svojim predizbornim “projektima”, kojem je vijećnik Zoran Homen uputio apel da ne stvara od svega incidentne situacije i da dopusti pobjedniku izbora da radi “sve po proceduri”. A procedura se, kako za sada izgleda, zasniva na dva projekta naslijeđena od prethodne gradske vlasti – uspostavi područnog objekta Dječjeg vrtića Križevci kapaciteta 80 djece na prostoru gdje je sada Poliklinika Medikadent te vrtića u naselju Karane, milijun i pol eura vrijedne investicije kojom bi se omogućio upis tek 40 djece.

S obzirom da je za područni vrtić u bivšoj vojarni već provedena javna nabava te je “sve spremno da radovi na uređenju krenu odmah po iseljenju Poliklinike, što se očekuje krajem ovog mjeseca”, logičan je stav gradonačelnika Tomislava Katanovića da se uzda u informacije izvođača radova da im je potrebno tri do četiri mjeseca da se radovi završe te bi djeca u “ovaj prostor mogla krenuti u siječnju ili veljači sljedeće godine”. Također je dodao kako se razmatraju “još neke druge mogućnosti uspostave modularnih vrtića prije svega zbog brzine kojom se to može odraditi, onda i cijene, a sve kako bi se kapaciteti dovoljno povećali da do kraja 2026. godine nemamo više djece na čekanju”.

Sve u svemu, pohvalno je bilo vidjeti veliku motivaciju i angažiranost kod nekih gradskih vijećnika koji su, svaki na svoj način i u skladu sa svojim mogućnostima te informacijama kojima raspolažu, ponudili i predstavili vlastitu perspektivu kako opravdati povjerenje birača, unaprijediti Križevce i učiniti ga što kvalitetnijim mjestom za život. Nova prilika za nove poteze je već sljedeći tjedan, u srijedu 23. srpnja.