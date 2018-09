Zaključeno Križevačko dječje ljeto

U sklopu održavanja Križevačkog dječjeg ljeta u Gradskoj knjižnici „Franjo Marković“ Križevci, kroz ljetne su se mjesece provodile aktivnosti za djecu od 1 do 14 godina.

Sve je započelo 2. srpnja održavanjem likovno-kreativnih radionica; svaki ponedjeljak i srijedu od 11.00 pa do 12.30 sati u Dječjoj igraonici. Tema radionica bila je „Što sve možemo izraditi od papirnatih tanjura?“ Tako smo izrađivali ribe, hobotnice, sladoled, gusjenice, minione, čudovišta, pizze, smajliće i dr. Radovi su izloženi u Dječjoj igraonici i na Dječjem odjelu knjižnice. Održano je 15 likovno-kreativnih radionica, a sudjelovalo je 280 djece u dobi od 7 do 14 godina. Cilj radionica bio je odvojiti djecu od suvremene tehnologije s naglaskom na zajedničko druženje i sklapanje prijateljstava.

Pod nazivom „Reciklirajmo zajedno“ 11. je srpnja održana radionica u suradnji s Komunalnim poduzećem Križevci. U prvom je dijelu Dijana Mijač-Dretar educirala djecu o selektivnom odvajanju otpada te smanjenju i sprečavanju otpada. Kasnije su djeca izrađivala igračke od otpada koji se može reciklirati. Sudjelovalo je 22 djece kojoj su uručeni radni listovi „Moj otpad- moja odgovornost“.

Kroz cijeli srpanj i kolovoz održavale su se i dječje igraonice i to dva puta tjedno za mame i bebe i za djecu od 3 do 7 godina. Održano je 55 susreta s 50 polaznika. Obrađivali smo ljetnu tematiku, pjevali, plesali, recitirali, slavili rođendane. Čitalo se puno slikovnica o odlasku na more, plažu, bazen itd.

U srpnju su održana i 4 susreta Malih knjižničara. Sudjelovalo je 26 djece u dobi od 7 do 14 godina. Upoznati su s radom knjižnice i s poslovima koje knjižničari obavljaju. Ulagali su knjige, popravljali uništene, učili se snalaziti u knjižnici. Svim polaznicima darovana je na poklon knjigu „Obitelj u srcu djeteta“.

Dječja dramsko scenska družina „Kolibrići, koja djeluje pri Gradskoj knjižnici „Franjo Marković“ Križevci, 8.kolovoza je premjerno izvela kratki igrokaz: „Meksički ples u kišno popodne“, prema istoimenom igrokazu Mire Gavrana. U punoj multimedijskoj dvorani djeca i njihovi roditelji uživali su u veseloj i dinamičnoj predstavi u režiji i pripremi kostima te scenografiji Sanje Marković, voditeljice Kolibrića. Nastupili su: Tea i Filip Sekelj, David Pukec, Marino Hudec, Dora Marin i Iva Hrg.