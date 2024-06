Novo u križevačkoj knjižnici

Stručno-znanstveni odjel: ZABLUDE FEMINIZMA: PROMIŠLJANJA O FEMINISTIČKOJ IDEOLOGIJI / Vesna V. Godina

Jedna od najčitanijih slovenskih društvenih kritičarki, teoretičarka postsocijalizma i kolumnistica Vesna V. Godina, u knjizi Zablude feminizma: promišljanja o feminističkoj ideologiji razrađuje tezu da se feminizam iz kritične teorije o zapadnim društvima transformirao u ideologiju koja reproducira zapadna kapitalistička društva i gospodarske odnose u njima. Svoj tekst posvećuje milijunima žena koje bijeli zapadni feminizam ne vidi, ali i mnogim bijelim zapadnim feministkinjama koje ne postupaju u skladu sa svojim antropološkim obrazovanjem.

Vesna V. Godina ovdje pokazuje koliko je zapadni bijeli feminizam etnocentričan, europocentričan, bio-logičan, ovisan o logikama devetnaestostoljetnog socijalnog i kulturnog evolucionizma, smatrajući da sve to dovodi do nerazumijevanja položaja žena i u zapadnim, a onda osobito u neeuropskim i nezapadnim društvima.

Autorica feminizam promatra i kao kolonijalnu strategiju i praksu te postavlja pitanje funkcionira li suvremeni zapadni bijeli feminizam kao specifičan oblik kulturnog kolonijalizma i specifična praksa podređivanja žena iz neeuropskih i nezapadnih društava zapadnim društvima. Vesna V. Godina svoje teze bogato potkrepljuje uvidima iz antropologije, etnologije i feminističke teorije, a na kraju se hvata ukoštac s pitanjem što bi danas mogla biti produktivna teorija o “ženskom pitanju”, to jest o “ženskim pitanjima”. U vrijeme kad se žene još uvijek lako mogu odbaciti kao “drugotne”, Zablude feminizma ponudit će vam mnoga pitanja za nova razmišljanja o ovoj temi.





Beletristika: U OVOM ROMANU SVI UMIRU / Beka Adamašvili

Jednoga je dana Memento Mori otkrio da je on književni lik u romanu čiji se autor sprema ubiti sve likove. Koristeći se svojom supermoći da putuje u druga književna djela, Memento Mori odlučuje okupiti sve likove toga romana kako bi ih spasio. U pokušaju da spriječi autorovu namjeru, on prebacuje likove iz postmodernističkog djela u sigurnije žanrove. No ta misija nije nimalo laka jer usporedno s izbjegavanjem autorovih zamki Memento Mori mora spasiti ne samo likove jednoga romana nego i cijeli književni svijet.

Roman gruzijskoga autora Beke Adamašvilija U ovom romanu svi umiru jest post-modernističko djelo koje se odlikuje lakoćom pripovijedanja, raznovrsnošću stilova, čestim intertekstualnim poveznicama, duhovitom igrom riječima, ironičnim pogledom na svijet i iskričavim humorom. Romanu je 2018. godine dodijeljena Nagrada za književnost Europske unije.

Dječji odjel: KOLAČI OD BLATA I DRUGI RECEPTI NIODČEGA NIZAŠTO / Goran Ferčec

Ilustrirana knjiga Apolonije Lučić i Gorana Ferčeca pod naslovom Kolači od blata i ostali recepti niodčega nizašto reinterpretira formu recepta – pisanih uputstava kako nešto spraviti, osim što su u slučaju ove knjige sastojci recepata odbačene stvari, predmeti ili fenomeni koje asocijativno ne vežemo uz koncept recepta i kuhanja. S obzirom na to da je djeci svojstveno i sasvim prihvatljivo da prave kolače od blata, ova knjiga proširuje taj koncept na sve ono što je ‘nejestivo’, što je odbačeno, što je suvišno, ali što i dalje nosi snažan kreativni impuls.

Odabirom sadržaja i sastojaka kojima su recepti namijenjeni, knjiga se dotiče i tema ekologije, recikliranja, ponovne uporabe i promišljanja nove svrhovitosti onom odbačenom i neupotrebljivom. Devet recepata ispisanih u poetskim fragmentima istovremeno možemo čitati i kao izvedbene zadatke ili kreativne prijedloge djeci i odraslima. Dizajn se nastavlja na klasičnu ideju kuharice, pri čemu s lijeve strane nailazimo na popis ‘namirnica’, a s desne strane opis postupka, uz bogate kolažne ilustracije koje dodatno interpretiraju i oplemenjuju proces izrade recepta. Knjiga je iznimno velikog formata kako bi se dodatno naglasila važnost teme recikliranja danas, kao i odmak od digitalnog u analogni svijet.



Strip: POSVOJENJE: WAJDI / [scenarij] Zidrou

“Dosad mu se majka zvala Rat, a otac Progon… Odsad se zovu Izdaja i Napuštanje.” Gaëlle i Romain posvojili su desetogodišnjaka Wajdija, koji je rastao u užasu rata u Jemenu. No dječakov novi život u Francuskoj nije lak. Wajdi, nepovjerljiv i prekaljen nakon borbi i patnji, a ne znajući ni riječ francuskog, pogrešno tumači i najjednostavnije geste. Sretni posvojitelji razočaraju se čim se suoče s prvim pobunama. Kako se poteškoće nižu, par sve više oklijeva oko potvrde zahtjeva za usvajanje. Što tada Wajdiju preostaje osim …?