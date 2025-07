Večeras završno predavanje Dana meteorita Križevci: Povratak na početak

Prof.dr.sc. Željko Andreić na Danima meteorita Križevci 17. srpnja 2024. (foto iz arhive AD Perzeidi)

Nakon tri održana i odlično posjećena predavanja u sklopu manifestacije Dani meteorita Križevci, ovogodišnje izdanje zaključujemo četvrtim predavanjem — posvećenim upravo “predmetu” zbog kojeg je sve i počelo: križevačkom meteoritu.



Gost predavač bit će prof. dr. sc. Željko Andreić, istaknuti popularizator astronomije, ali i jedan od najzaslužnijih za pronalazak meteorita Križevci te njegovu znanstvenu i javnu promidžbu tijekom proteklih 14 godina.



Predavanje se održava večeras, u četvrtak 10. srpnja, u 20 sati, u Multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice Franjo Marković. Naslov predavanja: Križevački meteorit od otkrića do danas.



Predavanje nas vodi od snimljenog leta meteorita kroz atmosferu, preko određivanja točnog mjesta pada u noći s 4. na 5. veljače 2011., pa sve do organizirane potrage i pronalaska petnaest dana kasnije.



Govorit će se o njegovoj analizi na Sveučilištu u Manchesteru, novim spoznajama koje je donio te znanstvenim radovima objavljenima o njemu — u kojima je sudjelovao i sam predavač.



Bit će riječi i o razvoju Hrvatske meteorske mreže, koja je od tada narasla u Globalnu meteorsku mrežu, a naši stručnjaci danas imaju istaknuto mjesto u njezinom djelovanju. Saznat ćemo više o njezinim postignućima i planovima za budućnost.



Profesor Andreić neko je vrijeme radio u Institutu “Ruđer Bošković”, a od 2002. do odlaska u mirovinu bio je redoviti profesor na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.



Jedan je od voditelja Hrvatske meteorske mreže, autor ili koautor oko 100 znanstvenih radova, te sudionik više od 90 znanstvenih konferencija.



Od mladosti je posvećen astronomiji i njezinoj popularizaciji, kroz školska natjecanja, ljetne škole, predavanja i članke. Koautor je udžbenika Astronomska početnica, autor priručnika Mala opažačka astronomija (za učenike od 4. do 8. razreda), te knjige Naše noćno nebo, namijenjene široj publici.



Na predavanje su pozvani svi zainteresirani građani. Nakon predavanja, planirano je neformalno druženje na terasi križevačke zvjezdarnice, uz malu zakusku i — ako vremenske prilike dopuste — promatranje neba kroz teleskope.



Tko želi, može i osobno nastaviti razgovor s predavačem.



Organizatori Dana meteorita Križevci su Astronomsko društvo Perzeidi i Gradska knjižnica “Franjo Marković”. Program financijski podržavaju Grad Križevci i Koprivničko-križevačka županija, te je ulaz za sve posjetitelje slobodan.