Ljeto uz knjigu – novi naslovi u Gradskoj knjižnici

Stručno-znanstveni odjel: MOZAK, TIJELO I RODITELJSTVO: KAKO PRESTATI UPRAVLJATI PONAŠANJEM I POČETI ODGAJATI RADOSNU, OTPORNU DJECU/ Moona Delahooke

Kako prestati upravljati ponašanjem i početi odgajati radosnu, otpornu djecu Iz pera dr. Mone Delahooke, jedne od vodećih dječjih psihologinja, proizašlo je ovo revolucionarno razumijevanje dječjeg ponašanja. U svom je radu često savjetovala zabrinute roditelje koji su se suočavali s izazovima u odgoju djece, poput prkosnog ponašanja i emocionalnih ispada, te ističe da izazovno ponašanje nije uzrok problema, već simptom koji otkriva što se događa u djetetovu tijelu i živčanom sustavu.

U svojoj knjizi dr. Delahooke predstavlja potpuno novi pristup roditeljstvu, utemeljen na njezinu iskustvu i istraživanjima iz područja neuroznanostii dječje psihologije. Umjesto klasičnog pristupa u čijem su središtu djetetov „logički mozak”, odnosno razmišljanje, i kontrola ponašanja, ona predlaže pristup koji je usmjeren na razumijevanje uloge živčanog sustava koji oblikuje djetetove osjećaje i reakcije.

Ova knjiga roditeljima nudi praktične alate za razvoj djetetovih vještina samoregulacije, ujedno ih potičući da se brinu o vlastitom zdravlju i dobrobiti. Kada se fokus premjesti s „discipline i poslušnosti” na stvaranje povezanosti i ravnoteže, dolazi do boljeg razumijevanja djeteta, što vodi smirenijem ponašanju i skladnijim obiteljskim odnosima.



Beletristika: LJETNO SVJETLO, I TADA DOĐE NOĆ / Jón Kalman Stefánsson

˝Ljetno svjetlo, i tada dolazi noć˝ roman je sastavljen od međusobno povezanih priča smještenih u malo selo na islandskoj obali negdje pred kraj prošlog stoljeća. U osam priča, od kojih su mnoge povezane kratkim interludijima što ih, poput kora iz grčke tragedije, deklamiraju glasovi anonimnih mještana, Stefánsson nas upoznaje s nizom likova, neobičnih običnih ljudi, koji svoje živote provode nekoliko sati daleko od svjetala Reykjavíka. Direktor Pletačkog poduzeća, u kojem je zaposlena većina mještana, počeo je sanjati na latinskom, što ga je navelo da skuplja rijetke knjige i drži predavanja zajednici, zbog čega je dobio nadimak Astronom.

Astronomov sin, Davíd, s krupnim Kjartanom radi u seoskom skladištu, koje možda opsjedaju duhovi ubijenih ljubavnika iz 1800-ih. Premda oženjen i otac obitelji, Kjartan se zaljubljuje u susjedu, farmericu Kristín. Zagonetna Elísabet, zaposlenica u Pletačkom poduzeću, otvara restoran, na bijes nezaposlenih žena u selu. Jer, u malim mjestima, kako nam je već pokazao Stefánsson, život često postaje veći. Premda ima tek četiristo stanovnika, selo je puno života, snova i nada, a to je ono što pisac istražuje u svakom od dobro osmišljenih komada ove fascinatne romaneskne cjeline. Svako je poglavlje posvećeno jednome od mještana, no prava zvijezda ovoga niza samo je selo na rubu promjene. Dok pokazuje kako moderni svijet svojim fitness klubovima i TV-ima širokog ekrana osvaja čak i ovu zabačenu ispostavu civilizacije, Stefánsson svoje protagoniste uokviruje u egzistencijalne dihotomije: modernost se suprotstavlja prošlosti, mistično racionalnom, a sudbina slučajnosti.

Mnogo je suza u Stefánssonovim pričama u ovom selu, ali i nade, i erotskog naboja, i ljubavi.



Dječji odjel: LJETOVANJE KLJUNASTE PTICE / Željka Pintar

Medo i ptica vesele se toplom danu. Radoznalo promatraju sunčano more. Zadovoljno dijele bezbrižno vrijeme. Ali njihovu opuštenost okonča iznenadno ptičje neraspoloženje. Uzrujano i razočarano, ona završava morski dan. Spremno se udaljuje s plaže i odmiče od mede. Uz mrzovoljnu pticu, medo ostaje strpljiv i blag. Pažljivo i brižno je promatra. Naposljetku, susretljivo i spretno otkloni uzrok njene nelagode. Snuždena ptica zahvalno mu se ispriča. Snagom svoje radosti, medo podijeli njenu tugu i iskaže pravu, prijateljsku ljubav.

Slikovnica je namijenjena djeci predškolske i mlađe osnovnoškolske dobi, kao priča koja s lakoćom prenosi emocionalnu poruku.



Polica SF: MILIJARDU GODINA DO KRAJA SVIJETA: RUKOPIS OTKRIVEN POD ČUDNIM OKOLNOSTIMA /

Arkadij i Boris Strugacki

Roman Milijardu godina do kraja svijeta prvi put je objavljen 1976. godine. Radnja se odvija u Lenjingradu, u ondašnjem SSSR-u, sedamdesetih godina XX. stoljeća. Glavni lik, Maljanov, astrofizičar je koji, dok je službeno na godišnjem odmoru, nastavlja raditi na svojoj disertaciji “interakcija zvijezda s raspršenom galaktičkom materijom”. Čim počne shvaćati da je na pragu revolucionarnog otkrića vrijednog Nobelove nagrade, u njegovu se životu počnu odvijati čudni događaji.

Maljanova iznenada posjećuje atraktivna žena koja tvrdi da je kolegica njegove supruge, a hrana i vino misteriozno stižu do njega, već plaćeni. Njegov susjed navodno počini samoubojstvo, a Maljanova osumnjiče za ubojstvo.

Pristupajući problemu znanstvenim razmišljanjem, Maljanov sluti da ga netko (ili nešto) sprječava da dovrši svoje djelo. Ista ideja pada na pamet njegovim prijateljima i poznanicima, koji se nađu u sličnoj

slijepoj ulici – neka moćna, tajanstvena i vrlo selektivna sila sprječava njihov rad na raznim poljima,

od biologije do matematičke lingvistike.