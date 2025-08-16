F1 s Bradom Pittom i novi Štrumpfovi

Kino Križevci danas, 16. kolovoza, od 17 sati prikazuje animirani film Štrumpfovi. U novom crtiću legendarni Štrumpfovi vraćaju se na velika platna spremniji, plaviji i zabavniji no ikada prije. Ovo štrumpfastično putovanje prošarano je obiljem zaraznih pjesama i dinamičnih plesnih točaka, u kojima će cijelo selo Štrumpfova pokazati pravo značenje zajedništva, optimizma i vjere u uspjeh. Kroz neočekivane preokrete i komične situacije, ova družina dokazuje da se i najveće prepreke mogu svladati uz malo magije, dobre volje i velikog plavog srca. Savršeni spoj humora, sjajne glazbe i fantastične animacije čini ovaj film pravom poslasticom za gledatelje svih generacija.

Film je sinkroniziran na hrvatski, a likovima su glasove posudili Maja Šuput, Tomislav Marić, Sandra Elkasević, Tin Srbić, Marco Cuccurin, Marko Grubnić, Natko Beck, Dražen Čuček, Goran Navojec, Ervin Baučić, Ecija Ojdanić, Ksenija Marinković, Damian Humski, Goran Malus.

Od tvoraca hita Top Gun: Maverick, stiže blockbuster godine – F1! U glavnoj ulozi je Brad Pitt kao bivši vozač Formule 1 koji se vraća na stazu, dok ga prati Damson Idris kao njegov timski kolega u izmišljenoj momčadi APX GP. Ova adrenalinska vožnja vodi nas ravno u srce svijeta Formule 1, snimana tijekom pravih Grand Prix vikenda, gdje se filmski tim natječe uz stvarne velikane ovog sporta. S pričom o autsajderima, prijateljstvu, hrabrosti i s dozom romantike, F1 pruža jedinstveno kino iskustvo koje će vas ostaviti bez daha. Budite spremni za spektakularnu avanturu koja pomiče granice filmskog doživljaja. Startna linija čeka! Film je na rasporedu večeras, u subotu u 20 sati.

U nedjelju u večernjem terminu prikazuje se Jurski svijet: Preporod. Tri godine nakon završetka trilogije Jurassic World, gdje je svaki film premašio zaradu od milijardu dolara na svjetskim kino blagajnama, trajna serija Jurassic evoluira u novom smjeru s filmom Jurski Svijet: Preporod. Ovaj akcijom ispunjeni novi nastavak, s ikonom akcijskih filmova Scarlett Johansson, talentom u usponu Jonathanom Baileyjem i dvostrukim dobitnikom Oscara Mahershalom Alijem, prati neustrašivi tim koji se utrkuje kako bi osigurao uzorke DNK od tri najveća stvorenja na kopnu, moru i zraku.

Film, u kojem glume i Rupert Friend i Manuel Garcia-Rulfo, režirao je Gareth Edwards (Rogue One: A Star Wars Story) prema scenariju originalnog scenarista Jurassic Parka, Davida Koeppa. Pet godina nakon događaja u Jurassic World Dominionu, ekologija planeta pokazala se uglavnom negostoljubivom za dinosaure. Preostali dinosauri žive u izoliranim ekvatorijalnim sredinama s klimom koja nalikuje onoj u kojoj su nekoć napredovali. Tri najveća stvorenja unutar tog tropskog biosustava drže ključ za lijek koji će donijeti čudesne životno spasiteljske koristi čovječanstvu.