INTERVJU Tomislav Maslić: “Iza nas je najbolja sezona u povijesti kluba, nositelji smo kvalitete na Sjeveru”

Iza KK Radnik Križevci vrhunska je sezona. Klub je ove godine ostvario povijesne rezultate koji su dodatno učvrstili njegovu poziciju kao jednog od nositelja kvalitete na košarkaškoj karti sjeverne Hrvatske. U brojnim mlađim kategorijama, postignuti su fantastični rezultati, a kruna na cijelu sezonu bilo je osvajanje seniorske Druge lige sjever, ispred Varaždina i Virja. To je Radniku omogućilo igranje kvalifikacija za Prvu mušku ligu, gdje su u osam utakmica ostvarili tri pobjede i pet vrlo tijesnih poraza.

Najbolja sezona u klupskoj povijesti bila nam je sasvim dovoljan povod da u razgovoru s Tomislavom Maslićem, sportskim tajnikom i direktorom kluba, saznamo više o trenutnim uspjesima, ali i planovima te viziji za budućnost.

„Ova sezona je definitivno bila najbolja u povijesti našeg kluba. Osvajači smo regije Sjever u kategoriji U9, što pokazuje da naš rad s najmlađima daje konkretne rezultate. Dječaci U11 ušli su među deset najboljih ekipa u Hrvatskoj, U13 među šesnaest najboljih, dok su U17 dječaci nastupili u završnici Kupa regija Hrvatske među osam najboljih. Posebno smo ponosni na seniore nakon 24 godine, postali smo prvaci Druge muške lige Sjever. To je iznimno postignuće i plod dugotrajnog i predanog rada cijelog kluba”, uvodno je rekao Maslić za portal Križevci.info.

U kvalifikacijama je Radnik jako dobro igrao usprkos negativnom omjeru na kraju. No, pomalo je nevjerojatno da je svih pet poraza stiglo u tijesnim završnicama, odnosno da je ukupna koš razlika u tih pet utakmica bila samo -11 poena.

“Što se tiče kvalifikacija, šteta je da ovo iskustvo nismo imali sezonu dvije ranije. Upravo to iskustvo je klubu nedostajalo da ih prođemo i ostvarimo ulazak u prvu ligu. Svakako smo više nego uspješno predstavili košarku na Sjeveru i Križevce i trebamo nastaviti u istom smjeru, cilj će doći. Imamo potrebnu kvalitetu, to se vidjelo jer zbroj od 11 poena na pet izgubljenih utakmica to ukazuje. Druga liga nije atraktivna igračima van Križevaca, ali eto pokušavamo ponuditi širu sliku, sačuvati roster i ne samo to već i ojačati ga. Vidjeti ćemo kroz mjesec dva što je napravljeno na tom planu.”

U posljednjih nekoliko godina, klub je značajno podignuo broj djece u mlađim kategorijama. Koliko sportaša trenutno broji klub u 11 kategorija ukupno (4 ženske i 7 muških)?

„Trenutno brojimo oko 140 sportaša, što nas čini jedinim klubom na sjeveru Hrvatske koji sustavno razvija i muške i ženske selekcije. Taj broj i razina rada zahtijevaju ozbiljnu organizaciju i stručni kadar.”

Kakvi su daljnji planovi za razvoj trenerskog kadra?

„Planiramo tijekom iduće dvije sezone uključiti još jednog trenera kako bismo došli do ukupno šest trenera. Time želimo dodatno podići kvalitetu rada u školi košarke, jer znamo da bez kvalitetnog temelja nema ni budućih vrhunskih rezultata.”

Koji su najveći izazovi u daljnjem razvoju kluba?

„Kao klub iz malog grada, borimo se s izazovima koji nisu samo sportski, već i organizacijski i financijski. Želimo napraviti još veći iskorak i cilj nam je doći do Prve hrvatske košarkaške lige (drugi rang natjecanja) i time postati predstavnici regije Sjever na još višoj razini. Da bismo to ostvarili, očekujemo veću podršku od nacionalnog i županijskog saveza. Male sredine poput naše čine bazu hrvatske košarke i zaslužuju biti prepoznate i podržane.”

Kakvu ulogu imaju mlađe kategorije u vašoj strategiji?

„Bez kvalitetne baze u mlađim dobnim kategorijama nema ni seniorske reprezentacije, niti premijer ligaške košarke. Rad s djecom i mladima je temelj svega što radimo i kroz sport ih učimo odgovornosti, timskom radu i poštovanju.”

Klub je prije nekoliko godina kupio vlastiti kombi, koji značajno olakšava organizaciju puta na gostujuće utakmice.

“Imamo potrebu za još jednim vozilom i intenzivno razmišljamo kako zaokružiti financije za provedbu kupnje. Vjerujem da ćemo ga kroz sljedeću sezonu realizirati! Ideja je da mlađe dobne kategorije kroz sezonu, koristeći kombi i uz potporu roditelja, zatvore putovanja u regiji Sjever, dok seniori uz dva kombija imaju tu mogućnost također. Dalja putovanja svih kategorija ćemo tada imati privilegiju rješavati sa dva kombi vozila i uz angažman profesionalnih vozača.”

Radnik je jedan od rijetkih klubova koji nema klasičan ljetni odmor, već se kroz cijelo ljeto s brojnim programima nastoji igračima produžiti sezona. Što nas očekuje ovog ljeta u klubu?

„Imamo bogat i sadržajan program. Održat ćemo kamp “Marko Tomas” na kojem gostuju vrhunski treneri poput Andreja Tesle, Tihomira Bujana i Ivana Tomasa, uz sudjelovanje naših trenera. Tu je i već poznata manifestacija Crossity Buckets 2025 – pravi brend Križevaca i 3×3 košarke u Hrvatskoj. Naše najmlađe čeka i ljetovanje na Pagu, a paralelno radimo na razradi koncepta rada za mlađe kategorije i seniore u novoj sezoni.”

Za kraj – što biste poručili navijačima i zajednici?

„Naši navijači su najljepši ukras svega što se događa oko kluba. Njihova podrška nam daje dodatnu snagu. Pozivam sve da nam se pridruže, da zajedno stvaramo pozitivnu sportsku priču i da budemo ponosni na ono što radimo – ne samo za košarku, već i za grad Križevce”, zaključio je Maslić.