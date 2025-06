Novi naslovi u Gradskoj knjižnici

Stručno-znanstveni odjel: LEKSIKON UTVRDA HRVATSKE: SREDNJI I RANI NOVI VIJEK / urednici Krešimir Regan, Vlatka Dugački

Leksikonom utvrda Hrvatske – srednji i rani novi vijek prvi se put na jednom mjestu obrađuje korpus srednjovjekovnih i ranorenesansnih utvrda na području Republike Hrvatske, podignutih tijekom srednjega vijeka i razdoblja ranoga novoga vijeka, odnosno od propasti Zapadnoga Rimskoga Carstva 476. do potpisivanja Žitvanskoga mira 1606. godine. Projektom se pregledno i sustavno hrvatskoj javnosti prezentira velik dio ove vrijedne kulturno-povijesne baštine s ciljem upotpunjavanja znanja o njima.

Iako je u Leksikonu naglasak stavljen na detaljno elaboriranje svakoga obrađenoga kompleksa, s naglašenim historiografskim interpretativnim diskursom, nije zanemarena ni arhitektonska komponenta te se sintetskim presjekom kroz ukupan korpus srednjovjekovne i ranonovovjekovne fortifikacijske baštine Hrvatske upućuje na tipološku raznovrsnost, geostrateške osobitosti odabranih pozicija te regionalne posebitosti hrvatskih srednjovjekovnih i ranonovovjekovnih utvrda u odnosu na utvrde susjednih prostora, kao i na odnos građevinskih osobitosti utvrda i njihovu rasprostranjenost s društvenim statusom i financijskim mogućnostima njihovih investitora. Leksikon je, radi lakšega snalaženja čitatelja, obogaćen Pojmovnikom fortifikacijskoga graditeljstva i Kazalom osobnih imena.

Beletristika: BLANK / Feđa Štukan

U ratnom Sarajevu, gdje su snajperi i granate postali svakodnevica, mladi Feđa Štukan zapucao je na straži na neprijateljskog vojnika snajperom i, nekom ludom srećom – promašio. Od tog trenutka započinje njegova nevjerojatna životna priča.

Na ovom nepredvidivom letu glumac koji je još kao dječak sanjao da postane pilot piše ne samo o hrvanju sa svojim demonima i o pokušajima izlaska iz začaranog kruga autodestrukcije i ovisnosti o heroinu već i o nužnosti borbe za vlastite ideale. Štukan bespoštedno iskreno portretira ratnu i poslijeratnu Bosnu uništenu političkim borbama i korupcijom. Iako ˝Blank˝ možemo čitati kao autobiografsku priču koja nas vodi od opsade Sarajeva do Hollywooda, pred nama je prije svega zapanjujuće napeta i emotivna knjiga koja svojom pripovjedačkom moći uspijeva u čitateljima pobuditi sve ono što nas čini ljudima – suosjećanje, borbenost i nadu.

Danas više nego ikada trebamo junake u čiju snagu i plemenitost možemo povjerovati, a Blank pokazuje da heroji postoje – oni su ljudi koji su uzeli vlastiti život u svoje ruke i ne odustaju od borbe za bolji svijet.



Dječji odjel: BAJKE U TRAPERICAMA: SUVREMENE BAJKE ZA DJECU / Boris Kovačević Mirin

Klasične bajke autora kao što su braća Grimm, H. C. Andersen ili Charles Perrault dio su kolektivne svijesti suvremenog čovjeka. Njihov značaj i utjecaj na kulturu, umjetnost pa i život zapadnog svijeta može se mjeriti jedino s utjecajem Biblije ili grčkih mitova. Kao i svako umjetničko djelo one su duboko ukorijenjene u mjesto i vrijeme svojeg nastanka. Kroz te bajke kapilarnom razgranatošću prožete su konkretne društvene i privredne datosti Europe do početka 19. vijeka. Nad tim oporim svijetom uzdižu se čudo i fantazija kao fascinantan protest ljudskog duha nad svim nepravdama i ograničenjima uvijek nesklone nam stvarnosti. A što je s bajkama danas? Ima li danas čuda koja će nas utješiti? Imamo li mi danas mašte kojom ćemo oslikati svoje ideale?

Bajke u trapericama su samosvojne pripovijetke koje žele biti jasne i razumljive djeci dvadeset i prvog

stoljeća, a koje žele istovremeno s ponosom ukazati na izvor svoje inspiracije i tradiciju iz koje proizlaze.

Bajke u trapericama žele dati pravo našoj djeci da čudesan i fantastičan svijet od kojeg rastu krila otkrivaju na podlozi svoje svakodnevice i da se s vječnim moralnim i etičkim načelima upoznaju u kontekstu društvenih i ekonomskih odnosa koji ih u stvarnosti okružuju.



Kutak za mlade: ZELENIJA / Heather S. Ransom

Radnja se nastavlja osam mjeseci nakon prvog dijela serijala. Calyssa je prošla transformaciju u Zelenu – ulice su joj otvorile: studira na Sveučilištu SciCity, stažira u očevu genetičkom gigantu, i čini se da ostvaruje sve svoje snove. Ipak, prisjećanja na događaje s farme (iz prve knjige) ne daju joj mira. Kad je njena prijateljica Ana umrla zbog ilegalne droge “Green na recept”, Calyssa počinje razotkrivati zataškavanje koje je netko svjesno potisnuo. Knjiga je namijenjena tinejđerima ali i odraslim čitateljima, ljubiteljima žanrova poput distopije i znanstvenofantastičnog trilera.