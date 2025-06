Međunarodni dan joge u knjižnici

Gradska knjižnica “Franjo Marković” poziva na predstavljanje knjige Vjerne Nevistić Joga – disciplinom do slobode u povodu obilježavanja Međunarodnog dana joge, u ponedjeljak, 23. lipnja 2025. u 18:30. Knjigu će predstaviti autorica Vjerna Nevistić i urednica knjige Sanja Vučković. Autorica je jogu počela vježbati s 14 godina kao dodatak plesnim treninzima koje je pohađala u Školi za ritmiku i ples, inače je magistara kineziologije i predaje osnove joge studentima na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.

“Joga je, kao rekreativna aktivnost, prisutna u kineziologiji odavno, ali u prikrivenom obliku. Jer, što su vježbe istezanja nego dijelovi asana“, objašnjava.

Vjerna Nevistić je inovatorica u metodičkim postupcima poučavanja joge, kao zdravstveno-rekreativnog programa vježbanja. U knjizi Joga – disciplinom do slobode svaku asanu prikazala je uz opis i fotografiju na posebno zanimljiv način te time privlači i one koji su do sada gledali na jogu kao vještinu rezerviranu samo za ekstremno gipke osobe.

Predstavljanje knjige je u ponedjeljak, 23. lipnja 2025. u 18:30 u Gradskoj knjižnici.