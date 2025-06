Križevčanka Marta Katavić izlaže u Tajvanu

Radovi mlade Križevčanke, slikarice Marta Katavić upravo su izloženi u Tajvanu, u Nunu Fine Art, prvoj galeriji suvremene umjetnosti u Taipeiju koja je nedavno otvorila svoj prostor i u New Yorku. Izložba Sjene i čelik (Shadows and Steel) otvorena je prošlog vikenda i traje do kraja kolovoza. Prikazuje radove koji spajaju figurativno slikarstvo i apstrakciju, predstavlja važan korak u internacionalizaciji hrvatske suvremene umjetnosti i dokaz je sve većeg interesa za novu generaciju hrvatskih umjetnika na svjetskoj sceni. Marta je na otvorenju imala podršku svoje obitelji. U dalekom Tajvanu pratili su je mama Dalia, tata Siniša, sestra i brat i svi su ponosni na njen dosadašnji rad i uspjeh koji je sama postigla.

Raznolik program tajvanske galerije je, osim samostalnih i grupnih izložbi umjetnika iz Amerike, Europe i Azije, zamišljen kao platforma za rasprave i edukativna događanja uz umjetničke projekte pa će Marta u subotu 21. lipnja s dvojicom dvojicom istaknutih tajvanskih umjetnika Jiang-Ze Jhong i Guan-Hong Lutamo sudjelovati u panel-raspravi pod nazivom “Refleksivni trenuci: Sjecišta različitih kreativnih puteva”. Troje umjetnika će kroz međukulturni dijalog razgovarati o svojim stvaralačkim procesima, inspiracijama i iskustvima, te promišljati o ulozi umjetnosti u suvremenom društvu.

Marta Katavić jedne je od najistaknutijih mladih umjetnica nove generacije, sve više prisutna na međunarodnoj umjetničkoj sceni. U svojim radovima koristi izražajne poteze kistom i bogatu paletu boja, svjesno zamagljujući lica i oblike kako bi stvorila slike koje balansiraju između prepoznatljivog i neuhvatljivog. Inspirirana Jungovim arhetipovima i osobnim introspektivnim procesima, kombinira ulje na platnu s inovativnim materijalima poput nehrđajućeg čelika i metalik papira. Rezultat su sugestivne slike koje istovremeno odražavaju intimne doživljaje i univerzalne psihološke obrasce.