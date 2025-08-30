Marta Katavić gošća 2. Večeri znanosti, tehnologije i umjetnosti

U srijedu, 3. rujna, s početkom u 20 sati, u dvorištu Shenoa Bara održat će se druga tribina u sklopu Večeri znanosti, tehnologije i umjetnosti pod nazivom “Križevci – Taipei (臺北市)”. Gošća tribine je Križevčanka Marta Katavić, mlada akademska umjetnica koja će predstaviti svoj umjetnički put od početaka u Križevcima do posljednje izložbe u Taipeiu u Tajvanu.

Katavić je rođena 2000. godine, završila je Akademiju likovnih umjetnosti (ALU) u Zagrebu s velikom pohvalom, tijekom studija dobivala je priznanja za uspješan rad, a dobitnica je i Rektorove nagrade. Riječ je o iznimno nadarenoj hrvatskoj umjetnici na uzlaznoj putanji prema svjetskoj slikarskoj sceni, o čemu uz izložbu u Taipeiu svjedoči i najava skorašnje izložbe u hramu moderne i suvremene umjetnosti – američkom MOMA u New Yorku.

Prvu samostalnu izložbu Katavić je imala 2014. u Galeriji K2 u Križevcima, više je puta izlagala u Gradskom muzeju Križevci te u Zagrebu i Bratislavi, od čega se posebno ističe prošlogodišnja izložba s naslovom “Svaka obična radnja tamo je neobična” u Muzeju suvremene umjetnosti. Iste je godine dobila nagradu Akademskog vijeća ALU-a za najuspješnije diplomirane umjetnike te na 37. Salonu mladih nagradu Vladimir Dodig Trokut_Iva Vraneković. Od 2020. naovamo izlagala je na četrdesetak skupnih izložbi od kojih je njih 13 bilo žirirano.

Tribinu organizira Zaklada za lokalni razvoj i solidarnost Volim Križevce, a moderira Ivan Sukalić, član partnerske udruge P.O.I.N.T. Tribina je dio projekta COSMIC – Croatian Observatories and Schools Making Innovative Curricula, čiji je nositelj Astronomsko društvo Perzeidi Križevci i koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Više informacija o projektu i Večerima može se naći na web sjedištu projekta: cosmic.kozmoloski-centar.hr.

Organizatori pozivaju građane da dođu na ovu tribinu, ali i iduće, kako bi u opuštenoj atmosferi diskutirali s gostima tribina, nešto novo čuli i naučili o zanimljivim temama iz znanosti, tehnologije i umjetnosti.

Vidimo se u srijedu, 3. rujna, u 20 sati u dvorištu Shenoa Bara!