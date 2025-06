[FOTO] Sve je spremno za moto trku u nedjelju – odustaje se od sužavanja Smičiklasove

Sve je spremno za nedjeljnu utrku, potvrdili su to danas na konferenciji za medije predsjednik i tajnik AMK i MK Križevci Stjepan Krpanić i Stjepan Peršin. Križevačka moto utrka ima dugogodišnju tradiciju i jedna je od najatraktivnijih u Hrvatskoj, posebna i po tome što se vozi kroz centar grada, između kuća i u Križevce će zbog nje za vikend doći natjecatelji iz svih krajeva Hrvatske, ali i sve više stranih motorista. Predsjednik organizacijskog odbora trke gradonačelnik Tomislav Katanović pohvalio je, i unaprijed zahvalio, svima koji su uključeni u organizaciju trke – od organizacijskog odbora, do redara, svih službi koje se brinu da to bude jedna od najljepših, ali i najsigurnijih trka u Hrvatskoj.

“Križevački vozači redovito postižu izuzetne uspjehe u motociklizmu i normalno je da kao grad budemo ponosni i čuvamo tu našu tradiciju motociklizma. Ova trka je zaista jedan, ne samo sportski nego i turistički biser i učinit ćemo sve da je održimo“, poručio je Katanović i pozvao građane da podrže vozače u nedjelju uz stazu. Križevčani su već navikli da naši domaći vozači pobjeđuju na gornjogradskoj stazi, a jedan od onih od kojeg se očekuje dobar rezultat je Vilim Babić.

“Mogao bi biti dobar “fajt” u klasi, pripremamo se odlično. želim svima sreću u nedjelju i neka bolji pobjedi“, rekao je Babić. Pobjedi se nada i lanjski laureat Luka Nervo.

“Neću biti lažno skroman, očekujem i ove godine pobjedu. Preinake su na stazi pa će svim vozačima biti zanimljivo, neću najavljivati rekorde, ako se dogodi – super“, kaže Nervo. Staza je već označena, ostale su još samo sitnice za odraditi, rekao je voditelj ekipe i direktor discipline za motociklizam Dražen Kemenović. “Od naših križevačkih vozača očekujemo pobjede u sve četiri klase. Po prijavama se pokazalo da vozači poštuju gradsku utrku, klase su pune i bit će žestoka borba“, najavio je Kemenović.

Na križevačkom Monte Carlu borba je uvijek žestoka, prisjetio se nekadašnjih utrka proslavljeni vozač Miljenko Nervo. Svako vrijeme ima svoje heroje, rekao je, i teško je uspoređivati nekadašnje uvjete s današnjima, no ono što je postojano i ne mijenja se – uvijek ima domaćih vozača. U njegovo doba su bile manje brzine i lošije gume, a sad je organizacija sve bolja i sigurnosno se penje.

“Ali bez podrške Grada ne možemo. Bivša vlast je počela upropaštavati stazu, a mi drugu nemamo. Ovo je turistička i sportska manifestacija koju održavamo trideset, četrdeset godina i ne bi bilo dobro da je uništimo“, apelirao je Nervo, a tajnik Peršin je dodao da bi i proširenje staze u startnoj i ciljnoj zoni također dobro došlo.

“Zaustavili smo radove suženja ceste u Smičiklasovoj, novi projektni zadatak je za puni profil ceste i idemo u proširenje zavoja “kod Jendrlinke”, s još jednim skretačem. Nije to samo zbog utrke, ali je i u korist utrke“, potvrdio je gradonačelnik Katanović. Organizatori podsjećaju publiku da se, kao i prethodnih godina, pridržava uputa redara i ne pretrčava stazu. Cijena ulaznice je pet eura, a najsretniji posjetitelji dobit će i vrijedne nagrade sponzora.