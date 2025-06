[FOTO] Učenike i mentore Županija nagradila za sjajne rezultate na državnim natjecanjima

Najuspješniji učenici s područja županije koji su na državnim natjecanjima osvojili prvu, drugu ili treću nagradu dobili su jučer, i njihovi mentori, nagrade i od Koprivničko-križevačke županije na tradicionalnom prijemu krajem nastavne godine. Župan Tomislav Golubić čestitao im je na izvrsnim rezultatima i uručio novčane nagrade 47 učenika koji su se natjecali u pojedinačnoj konkurenciji, 16 ekipa i 39 mentora.

“Danas vas je mnogo ovdje, to je znak da idemo u dobrom smjeru. Možete ponosno i uzdignute glave putovati cijelom Hrvatskom, no to nije omogućio ni župan niti njegov zamjenik, to ste djeco omogućili vi. Hvala vam na tome i neka vam ovaj naš mali znak pažnje pomogne da tako nastavite i dalje. Budite kreativni, budite odlučni i inovativni, to je smjer kojim bismo željeli da idete naprijed”, rekao je župan Golubić i najavio ulaganje u opremanje škola, u njihov osnovni inventar, kako bi sve škole i svi učenici imali jednake uvjete.

Uime nagrađenih učenika obratila se Nikolina Isabella Marija Van Bregt iz koprivničke Gimnazije Fran Galović. Zahvalila je na nagradama, čestitala županu na novoj funkciji, ali se i jasno angažirala za sve svoje kolege željne znanja koji u svoje obrazovanje ulažu dodatan trud, povrh vremena provedenog na nastavi. “Nadam se da ćete uvesti stipendiranje nadarenih učenika, kao što to rade primjerice Karlovac i Zagreb”, rekla je Nikolina, uz prijedlog županu da se uloži i u bolje opremanje školskih kabineta. Čestitala je svim nagrađenim učenicima te zahvalila svim mentorima koji s njima i dodatno rade.

Od učenika križevačkih osnovnih škola nagrađeni su Leonarda Brezjan, Marko Petek, Martina Dvečko i Valentino Feltrin iz COOR-a Križevci; Tibor Gavranović, Eva Polimac Martić, Lena Berend, atletska ekipa djevojčica te ekipa Sigurno u prometu iz OŠ “Vladimir Nazor”; Luka Novosel Glavočević iz OŠ Ljudevita Modeca te Katarina Popović, Magdalena Matešić, Luka Mihajlic, Lada Krušić, Ana Poljak, Marta Šatvar iz Glazbene škole Alberta Štrige. Od srednjoškolaca su nagrađeni Diana Mirt iz Srednje gospodarske škole, zatim Dunja Rebić, David Sokač, Miran Aragović, Dominik Arki, Gabrijel Božić i Dora Marin iz Glazbene škole Alberta Štrige te Glorija Čiritović, Valerija Čiritović i Leon Debeljak iz Srednje škole “Ivan Seljanec”.

U glazbenom dijelu svečanosti na gitarama su nastupili Noa Papić Bogadi i Gabrijel Božić.