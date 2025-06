Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1511

Prof. Željko Ivezić, direktor Opservatorija Vera Rubin govori o teleskopu Opservatorija 21. svibnja 2025. (foto R. Matić)

U Temi Krugova slušamo posljednjih petnaestak minuta predavanja o projektu LSST na Opservatoriju Vera Rubin u Čileu. Predavač je voditelj i direktor Opservatorija prof. dr. sc. Željko Ivezić. Govori nam o predstojećem projektu Legacy Survey of Space and Time koji će trajati deset godina za koje će vrijeme Large Synoptic Survey Telescope snimati čitavo njemu dostupno nebo.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Umjetnost umije Agate Lučić, na polici SF-a & Fantasyja Knjiga tisuću vrata Garetha Browna, na odjelu beletristike Krasan bezdan Yamena Manaija; a na stručno-znanstvenom odjelu Djetetov um: Um koji upija Marije Montessori.



Na današnji datum rođeni su Antun Mihanović, Saul Bellow, Gustave Courbet, Nicolaus Otto, Ivan Kožarić, održana je prva utrka veslača Oxforda i Cambridgea, započinje s radom Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, proveden je prvi eksperiment izravne elektroničke komunikacije između živčanih sustava dvoje ljudi, umrli su Luís de Camões, André-Marie Ampère, Robert Brown, Tuone Udaina, Antoni Gaudí, Spencer Tracy, Adolph Zukor, Rainer Werner Fassbinder i Jo Van Fleet.



U Vijestima Krugova govorimo o izložbi “Muzej u malom” u MUO Galeriji na Črnomercu, o novom radu street artista Banksyja te o izložbi “Između korzeta i dresa” u Muzeju grada Zagreba. Informiramo i o tri lokalna događanja u kulturi ovaj tjedan.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo stradanje japanskog lendera na Mjesecu, moguće probleme u američkom svemirskom programu, mogućnost da se naša galaksija ipak ne sudari s Andromedom u dalekoj budućnosti a postavljamo opet pitanje vrti li se i čitav svemir i koliko će dugo trajati.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Heinricha von Herzogenberga, Ernesta Chaussona, Fredericka Deliusa, Fredericka Loewea, Joaoa Gilberta, Raya Charlesa, pjevanje Judy Garland te grupe Talking Heads i Eagles.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1511 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 10. lipnja od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



