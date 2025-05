Bicikli, stalci za bicikle i punionice vozila – tajna akcija?

Gradska vlast Marija Rajna do kraja mandata je ostala dosljedna netransparentnom komuniciranju prema javnosti pa odgovora na naše pitanje o gradskim biciklima, novim stalcima za bicikle i izgradnji punionica za električna vozila nema već punih osam dana. Budući da se i stalci i bicikli, kao i sva oprema koju Grad postavlja na gradskim ulicama, plaćaju javnim sredstvima, građani imaju pravo znati što se radi, koliko to košta i tko je postavio prioritete. No vlast na odlasku ipak ne odgovara na postavljena pitanja.

Od prošloga tjedna ubrzano se i intenzivno postavljaju novi stalci za bicikle na više lokacija u gradu, dakle još stalaka uz ona 102 koja je Grad naručio lani. Koliko novih držača je naručeno, gdje će se postaviti i tko je utvrdio da postoji potreba za njih – vlast ne misle da bi to građani trebali znati.

Osim toga, gradski bicikli pojavili su se na novim lokacijama – ispred gradske ljekarne u neboderu, uz crkvu sv. Florijana, pokraj sinagoge…. Naručuje li Grad još bicikala (možda električne?) ili raspoređuje ovih 50 za koje Križevački poduzetnički centar mjesečno plaća 3100 eura najam Nextbikeu – ni na to pitanje nismo dobili odgovor. Gdje će se postaviti novi punktovi, koliko njih, tko je donio odluku o novim lokacijama – nema odgovora od gradskih vlasti.

Ne odgovaraju niti na pitanje grade li se trenutačno punionice za električna vozila na više lokacija u gradu, što su nas pitali građani zabrinuti da će kraj svojih zgrada ostati bez ionako premalo parkirnih mjesta. Je li Grad uistinu naručio električne punionice za osobne automobile i grade li se one u Ulici Petra Zrinskog, na parkiralištu na Trgu sv. Florijana ili negdje drugdje, tko je izvođač, tko je izabrao mjesta za njih – ljubazno smo tražili odgovore do 21. svibnja do 12 sati, no do danas ih još nismo dobili.