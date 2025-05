Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1508

Prof. Željko Ivezić, direktor Opservatorija Vera Rubin govori o svom radu 21. svibnja 2025. (foto R. Matić)

U Temi Krugova slušamo prvih dvadesetak minuta predavanja o projektu LSST na Opservatoriju Vera Rubin u Čileu. Predavač je voditelj i direktor Opservatorija prof. dr. sc. Željko Ivezić. Govorit će nam o predstojećem projektu Legacy Survey of Space and Time koji će trajati deset godina za koje će vrijeme Large Synoptic Survey Telescope snimati čitavo njemu dostupno nebo.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Ručak u Smokvinoj 10: Zbirka recepata za druženje Felicite Sale, na polici stripova Grička vještica Andrije Maurovića, Norberta Neugebauera i Marije Jurić Zagorke, na odjelu beletristike Karbid Andrija Ljubke, a na stručno-znanstvenom odjelu Mit o dobroj djevojci: Kako ostvariti karijeru koju želiš, a da ne postaneš osoba koju mrziš Fran Hauser i Jodi Lipper.



Na današnji datum rođeni su Francis Beaufort, Lars Fredrik Nilson, John Cockcroft, Ivo Brešan i Zlatko Crnković, svirala je prva vojna glazba u Europi, francuska je vojska ušla u Dubrovnik, otvoren je most Golden Gate, a umrli su Jean Calvin, Robert Koch, Džavaharlal Nehru, Ernst Ruska i Ed Yost.



U Vijestima Krugova govorimo o Parku skulptura akademskog kipara Ljube De Karine, o koncertu u čast krunidbe kralja Tomislava te o izložbi Muzejskog dokumentacijskog centra uz 70 godina djelovanja.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo nove spoznaje o Jupiteru te projekt hvatanja beskorisnih i neispravnih satelita u orbiti a saznajemo i što će biti radio vezom upućeno prema letjelici Voyager 1.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Giovannija Legrenzija, Niccola Paganinija, Louisa Dureya, Maxa Broda, Mikea Oldfielda, Christophera Leeja, Scotta McKenzieja i grupe grupe Zmaj Orko Star.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1509 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 27. svibnja od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



https://prigorskiradio.hr/livestream/