Grad naglo pojačao oglašavanje na društvenim mrežama, tvrde da nema veze s izborima

Uvidom u troškove Grada Križevaca na stranici Transparentnost, a na kojoj se može pratiti financijsko poslovanje jedinica lokalne i regionalne samouprave, uočili smo jedan nesrazmjer. Konkretno, radi se o oglašavanju na Facebooku, kao i Google oglasima. U siječnju, veljači i ožujku ove godine, pregled isplata iz proračuna ne nudi nijedan trošak na spomenute stavke, dok od 11. travnja Grad kreće s pojačanim oglašavanjem.

Od 11. travnja do 8. svibnja na Facebook oglase potrošeno je 729.33 eura, a na Google oglase 547.47 eura. S obzirom na to da se u prvih stotinjak dana 2025. godine nije nijedan cent potrošio na ovakve vrste oglašavanja, zanimalo nas je kako to da je u periodu od 11. travnja do 9. svibnja toliko porasla potreba za oglašavanjem.

“Oglašavanje putem digitalnih kanala, poput Facebooka i Googlea, alat je koji Grad Križevci koristi za informiranje građana o važnim javnim pozivima i novim uslugama. U konkretnom slučaju, oglasi su služili kako bi se građanima pravovremeno prenijele informacije o javnom pozivu za sufinanciranje energetske učinkovitosti – uključujući toplinsku izolaciju tavana i ugradnju solarnih elektrana – čime se izravno potiče prelazak na obnovljive izvore energije. Uz to, oglašavane su teme urbane mobilnosti odnosno novi javni bicikli, nove biciklističke staze te uvođenje javnog prijevoza, kao i aplikacija CityX, koja stoji na usluzi građanima”, odgovorili su nam iz ureda gradonačelnika.

S obzirom na to da su troškovi za oglašavanje naglo porasli netom uoči lokalnih izbora, zanimalo nas je ima li to veze s izborima 18. svibnja.

“Naglašavamo kako oglašavanje nije povezano s nadolazećim lokalnim izborima, već isključivo s transparentnim i učinkovitijim informiranjem građana o pogodnostima i uslugama koje im stoje na raspolaganju”, dodali su.

Od dana kada smo poslali upit, a bilo je to 9. svibnja, zabilježili smo još jedan račun za Facebook oglašavanje i to u iznosu od 114.45 eura. Kada to pribrojimo prethodnim iznosima, dolazimo do ukupno 843.78 eura za oglašavanje na društvenim mrežama, odnosno 547.47 eura na Google oglašavanje.