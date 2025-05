Seleš i Golubić dosad najviše potrošili na izbornu promidžbu

Od sedam kandidata za gradonačelnika Križevaca na izbornu promidžbu najviše je potrošio Hrvoje Seleš, a od trojice pretendenata na poziciju župana Tomislav Golubić. Naime, u ponoć 10. svibnja istekao je rok sudionicima lokalnih izbora za dostavu financijskih izvješća 7 dana prije izbora – izvješća o donacijama, izvješća o troškovima (rashodima) izborne promidžbe i izvješća o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe.

Državno izborno povjerenstvo danas je objavilo sva pristigla izvješća, uključujući i ona koja su dostavljena nakon roka. Od sedam križevačkih kandidata, svoja nisu predali Milan Mišir i Denis Kuzijev. Prema podacima predanim DIP-u, među kandidatima koji nisu trošili na društvene mreže ima i onih čije nam plaćene objave već danima “skaču” na tim istim društvenim mrežama.

Za promidžbu, Hrvoje Seleš je prijavio 6.790,73 eura troškova i to je više nego su prijavili svi drugi kandidati zajedno. Najveću stavku Selešovih troškova čine “usluge agencija” za što je platio obrtu Lucerna 3.370,32 eura, dok navodi da za medijsko oglašavanje nije potrošio ništa. Novac su mu donirala dvojica članova obitelji u ukupnom iznosu od 5.650 eura.

Tomislav Katanović dobio je 3.068,20 eura donacija od pojedinaca i gospodarskih subjekata, na promidžbu je potrošio 3.242,97 eura, najviše za grafičke i tiskarske usluge i reprezentaciju, dok je za medijsko oglašavanje na portalu potrošio 400 eura. Kandidat Ivan Majdak dobio je 500 eura donacija, a za izbornu je promidžbu potrošio 16.44 eura. Na medijsko oglašavanje nije trošio novac.

Nezavisni Mladen Kešer također nije potrošio ništa za medijsko oglašavanje, no nije prijavio niti donacije. Sav iznos koji je potrošio za promidžbu, 2.207,20 eura, isplaćen je Hrvatskoj pošti. Mato Devčić pak nije primio donacije niti platio medijsko oglašavanje, jedini trošak koji je prijavio je 1.32 eura koliko je platio Gradu za zakupninu.

Niti jedna lista od šest prijavljenih izvješća sudionika na izborima članova za Gradsko vijeće nije prijavila donacije. Lista SDP-HSS od njih je najviše potrošila, više nego sve druge zajedno. Oni su na promidžbu potrošili 2.860.24 eura, a od toga se 1.525 eura odnosi na medijsko oglašavanje na radiju i portalu. Donatori im nisu uplatili niti euro, kao niti drugim listama za izbor članova predstavničkog tijela Križevaca. Lista DOMiNO-HSU-MOST za promidžbu je potrošila 2.430 eura, od toga 1.642 za medijsko oglašavanje. Kandidacijska lista Tomislava Katanovića potrošila je 23.59 eura za oglašavanje na društvenim mrežama, u medijima se nisu oglašavali. Koalicija HDZ-HDS, kao ni Kešer i Seleš, nisu ništa potrošili za promidžbu i medijsko oglašavanje svojih lista za Gradsko vijeće.

Tomislav Golubić kao kandidat za župana nije primio donacije, ali potrošio je najviše novca za izbornu promidžbu – 39.519 eura, i to za društvene mreže i plakate. On je jedini od njih trojice prijavio trošak za medijsko oglašavanje u iznosu od 6.250 eura, no iznos koji je potrošio na promidžbu znatno je veći od Lackovićevog i Korenovog zajedno. Darko Koren je pak jedini primio donaciju, u iznosu od 29 tisuća eura najviše je uplatila tvrtka Radnik, a potrošio je 22.400 eura na društvene mreže i plakate. Željko Lacković potrošio je 6.211 eura, uglavnom na plakate i usluge Hrvatske pošte.