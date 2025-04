Galerija K2 predstavlja zagrebačkog akademskog kipara Ivana Midžića

U povodu obilježavanja Dana grada, Galerija K2 večeras otvara samostalnu izložbu zagrebačkog kipara Ivana Midžića koji se izražava na specifičan način u raznovrsnim medijima. U ovom projektu se predstavlja nizom crteža koje autor objašnjava sljedećim riječima: “MRLJA nastaje ispisivanjem teksta slovo na slovo, tako nastaje crtež koji sadržava nečitljivi tekst.” Samo autor zna što je točno upisao, a neke tekstove je i on zaboravio.

“U “Mrlju” upisujem razne citate te vlastite misli ispod kojih stavljam ironični čitki tekst koji i govori i ne govori ono što je u “Mrlji”. Mrlju smatram likovno-konceptualnim radom i pošto je prilagodljiva svim mogućim temama, odgovaram tim radom na kustoske koncepcije kao ironični licemjerni protest protiv kustoskih koncepata na revijalnim izložbama“, objašnjava autor.



Ivan Midžić je rođen u Osijeku, diplomirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. Šime Vulasa 2002. godine, a magistrirao je na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje u Ljubljani. Aktivno izlaže od 2000. na više desetina samostalnih i skupnih izložbi. Nagrađivan je u zemlji i inozemstvu.

Otvorenje izložbe bit će 24. travnja u 19 sati i može se razgledati radnim danom od 18 do 20 sati do 9. svibnja.