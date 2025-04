Knjižnica časti Križevčane uz Dan grada, Noć knjige i obljetnicu preseljenja

U povodu Noći knjige koja se obilježava 23. travnja i Dana grada 24. travnja, Gradska knjižnica “Franjo Marković” poziva Križevčane na akciju besplatnog učlanjenja. Svi koji to žele, bez obzira na to jesu li već članovi knjižnice pa trebaju obnoviti godišnje članstvo ili još nisu, trebaju doći u Gradsku knjižnicu “Franjo Marković” Križevci u periodu od 22. do 25. travnja i zatražiti besplatno godišnje učlanjenje. Akcija se odnosi i na bibliobus u periodu od 14. do 28. travnja 2025.

Knjižnica Križevčane časti učlanjenjem i u povodu obilježavanja 10. obljetnice preseljenja knjižnice u novi prostor na Trgu sv. Florijana 14.