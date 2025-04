Ovaj vikend dvije projekcije kino hita

U subotu i nedjelju, 12. i 13. travnja, od 17 sati u Kinu Križevci se prikazuje film Minecraft, temeljen na najprodavanijoj videoigri svih vremena koja je u posljednjih 15 godina postala globalni fenomen, inspirirajući generacije igrača i kreativaca. Svijet igre prenosi se na veliko platno, nudeći uzbudljivu novu perspektivu prepunu akcije, humora i vizualne estetike. Film prati četvero autsajdera – Garretta The Garbage Man Garrisona, Henryja, Natalie i Dawn – koji, dok se suočavaju s običnim problemima, bivaju uvučeni kroz tajanstveni portal u čudesan Overworld. Ovaj neobični, kubični svijet prepun mašte, donosi im neočekivane izazove – od učenja kako ovladati novim okruženjem do obrane od neprijatelja poput Piglina i Zombija. Na svom putu susreću rudara i graditelja Stevea, i zajedno kreću na epsku avanturu koja će ih naučiti kako iskoristiti vlastitu kreativnost za prevladavanje svih prepreka, kako u svijetu Minecrafta, tako i u stvarnom životu.

Minecraft je u prvom vikendu prikazivanja ostvario odlične rezultate – postao je film s najboljim otvaranjem studija Warner Bros. u povijesti.

U večernjem terminu danas, u subotu, prikazuje se film Amater. Napeti špijunski triler temeljen na istoimenom romanu Roberta Littella o običnom kriptografu Charlieju Helleru. On je briljantan, ali duboko introvertirani cyber stručnjak koji radi za CIA-u, u podrumu sjedišta u Langleyju. Život mu se okreće naopačke kad mu žena pogine u terorističkom napadu u Londonu. Kada njegovi nadređeni odbijaju poduzeti akciju, on uzima stvari u svoje ruke, krećući na opasan put diljem svijeta kako bi pronašao odgovorne. Njegova inteligencija postaje najmoćnije oružje za izbjegavanje progonitelja i realiziranje osvete. Glavne uloge tumače oskarovac Rami Malek (Bohemian Rhapsody) i za oskara nominirani Laurence Fishburne (What’s Love Got to Do with It).