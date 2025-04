Punk je opet mlad: Prazna Kutija u Klubu kulture

Subotnjim koncertom u Klubu kulture, mladi bend Prazna Kutija zasvirao je pred domaćom publikom. Posebno veseli činjenica da se punk svira u Križevcima te da okuplja i mladu publiku – pank ne samo da je živ, nego je opet mlad!

Bend čine Nevio Stanković (bas gitara i vokal), Martin Viher (gitara) i Filip Lončar (bubnjevi). Baš kao punk velikani poput Green Daya, u sastavu “trio” sviraju žestoki punk. U Križevcima su izvodili svoje stvari te obrade punk i rock legendi.

Prva numera na set listi bila je Prazna Kutija, dok su u početnom bloku uslijedile još Stop Cajkama i Odmetnici. Kako je “stop cajkama” poruka u prenesenom značenju te izjava koja ne diskriminira glazbeni ukus dijela društva, objasnio nam je gitarist Martin Viher. U kratkom intervjuu za naš Portal istaknuo je: “Mnogi misle da je Stop Cajkama nekakav pokret, varaju se. Na raznim platformama svrstavaju nas lijevo ili desno, dok mi to smatramo glupostima. Stop Cajkama je pjesma napisana iz osobnog iskustva maltretiranja u osnovnoj školi, teških situacija u kojima se nađemo kao klinci. Pjesma, takva kakva je, nije nikakav pokret, više je simbol individualizma koji pobjeđuje stereotipni životni stil “cajkeroša” – kurčenje u čoporima”.

U nastavku intervjua Martin je istaknuo zadovoljstvo zbog nastupanja u Klubu: “Nastup ovdje nam znači puno jer smo tu počeli, kada smo nastupili prvi put ispred Starih Pizdi. Nadamo se da ćemo u narednom razdoblju nastupati i drugdje, predstaviti se u drugim gradovima”. Na pitanje o uzorima Prazne kutije, istaknuo je: “Uzori su nam svakako KUD Idijoti ali i hardcore punk bendovi poput Klajbasa i Demanta“.

Pravi pogo u prvim redovima nastao je tijekom izvedbe Blitzkrieg Bopa, legendarnih Ramonesa iz njujorškog Forrest Hillsa. Nakon što je Klub kulture na nekoliko minuta postao CBGB´s, bend je odsvirao Lažna lica, nakon čega još jednu obradu – Minor Threat od istoimenog benda. U pjesmi Lopovi i zlotvori bend pokazuje kako se radi o pravom panku, koji ne podnosi korumpirane kradljivce i one koji žele zlo. Večer su završili izvedbom Born to be Wild (Steppenwolf) posvetivši je svim okupljenim bajkerima.

Pankerski puk zahvaljuje Praznoj Kutiji na još jednom odličnom koncertu, u nadi da će ih uskoro slušati “u gostima”. Dečki zaista zaslužuju predstaviti svoju iskrenost i dobru svirku na ozbiljnoj punk sceni.