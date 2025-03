[FOTO] The Haze i JegerKola u Klubu kulture

U sklopu programa Little Band Revolution noćas su u Klubu kulture nastupili koprivnički bendovi JegerKola i The Haze. Riječ je o dva mlada benda koji dijele basista, ali i zajedničku ljubav prema rock’n’roll glazbi – JegerKola fura žestoki pop-punk, dok The Haze uvjerljivo svira dobar stari rock s primjesom bluesa.

JegerKola je križevačku publiku zagrijala baš kao što bi to učinilo istoimeno piće, pankerski puk ovim putem pohvaljuje naziv benda zbog osjećaja privrženosti “mischungu” legendarnog njemačkog likera Jägermeistera i Coca-Cole. U pola sata svirke dečki su rasturili Klub žestokim riffovima i tekstovima s kojima se najbolje poistovjećuje mladež.

Nakon žestokog otvaranja večeri uz Tugy plaky, Tamara, Korektna i druge numere JegerKole, publika je nestrpljivo iščekivala zamjenu na “poluvremenu” nakon koje je uslijedila rock’n’roll rapsodija The Hazea. Zvuk benda dovoljan je dokaz kako se radi o ozbiljnim momcima – odličnu ritam sekciju nadopunjuje čvrsti zvuk gitare, umijeće gitarista Igora Smoleka dodatan je razlog za zadovoljstvo svakog slušatelja.

Kombinaciju “bubanj-bas-gitara-glas” svakako upotpunjuje frontmen Patrik Lovrek, široj javnosti poznat kao natjecatelj iz HRT-ove emisije The Voice. Odličan rock glas i dominacija stageom razlog su zašto glazbena struka prepoznaje ogroman talent ovog mladog pjevača, to svakako može potvrditi križevačka publika.

The Haze je odsvirao pjesme sa svog EP-a Back to the Good Old Days, valja zaključiti kako je naziv simboličan jer bend uistinu vraća u dobra stara vremena kada je rock’n’roll bio mlad. Kao da izvedba vlastitih numera poput Curtains up, Gambler’s Tune i drugih nije bio dovoljan show, bend je iznenadio publiku skinuvši numeru Led Zeppelina “Whole Lotta Love“.

Little Band Revolution u Križevce s vremena na vrijeme dovodi mlade i garažne bendove, nade alternativne scene, što je vrijedno svake pohvale. Pankerski puk zahvaljuje koprivničkim pank i rock snagama (KC-HC) na odlično provedenoj subotnjoj večeri. Za kraj teksta valja citirati frontmena Partibrejkersa, Zorana Kostića Caneta – rock je vječan dok su mu djeca vjerna.