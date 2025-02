Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1495

Na prošlotjednim Danima Marcela Kiepacha (foto A. Dundović)

U Temi Krugova slušamo četvrti nastavak snimke tribine o umjetnoj inteligenciji, politici i ideologiji koju je organizirao Institut za kozmologiju i filozofiju prirode iz Križevaca u suorganizaciji sa Sveučilišnim centrom za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu 22. studenoga 2024. godine u Multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice “Franjo Marković” u Križevcima. Gost tribine bio je doc. dr. sc. Luka Perušić, predavač na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a voditelj ravnatelj Kozmološkog instituta, dr. rer. nat. Petar Pavlović.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Banditska bakica opet u akciji Davida Walliamsa i Tonyja Rossa, na polici stripova Priče iz davnine Ivane Brlić Mažuranić, Davora Špišića i Tomislava Košte, na odjelu beletristike Dijete u meni želi osvetu Karstena Dussea, a na stručno-znanstvenom odjelu Istina Toma Phillipsa.



Na današnji datum rođeni su Enzo Ferrari, Alessandro Volta, Ernst Mach i Branko Bauer, sklopljen je Zadarski mir, a umrli su Kublaj-kan, Martin Luther, Michelangelo Buonarroti i Robert Oppenheimer.



U Vijestima Krugova govorimo o izložbama “Marijan Detoni: od skice do matrice” i “Meduzin pogled” u Splitu, o ugodnom mirisu egipatskih mumija te o jednoj Picassovoj slici.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo očekivanje eksplozije nove na našem nebu, kako uočiti zodijačku svjetlost, opasnosti od asteroida i s tim u vezi novi zadatak svemirskog teleskopa James Webb, što je snimio europski svemirski teleskop Euclid, a govorimo i o japanskom lunarnom lenderu, o planovima s raketom New Glenn te o izmjeni tvari između Sunčevog sustava i susjednog zvjezdanog sustava.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Gustavea Charpentiera, Giovannija Battiste Vitalija, Andréa Mathieua, Boška Petrovića, Mikea Oldfielda, te iz filmova Grease i Hair.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1495 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 18. veljače od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



