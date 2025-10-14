Predstavljanje 3. broja Kozmologije u srijedu u Gradskoj knjižnici

Predstavljanje 3. broja časopisa Kozmologija u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu 1. listopada 2025. godine

Nakon posjećenih predstavljanja u Osijeku, Vinkovcima i u Zagrebu, Institut za kozmologiju i filozofiju prirode poziva na predstavljanje trećeg broja časopisa “Kozmologija” u Križevcima, u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković” u srijedu s početkom u 19 sati.

Treći broj tematski je posvećen filozofiji prirode F. W. J. Schellinga, povodom 250. godišnjice rođenja ovog slavnog filozofa njemačkog idealizma, ali na način ne da komemorira, već da živi njegovo inspirativno naslijeđe. Vrijeme u kojemu živimo obilježeno je dubokom krizom kako filozofskog, tako i prirodoslovno-znanstvenog mišljenja. Navedeno je vidljivo u izostanku otkrića novih fundamentalnih teorija u posljednjih stotinjak godina, kao i izostanku jedne cjelovite slike svijeta koja bi odgovarala potrebama našeg vremena. Zato redakcija časopisa Kozmologija smatra kako je za promjenu takvog stanja nužan rad na uspostavi jedne suvremene filozofije prirode.

Na predstavljanju ovog broja posvećenog Schellingu, govorit ćemo o aktualnosti shvaćanja prirode kao vidljivog duha i duha kao nevidljive prirode, a predstavit će se i radove objavljene u novome broju – u kojima se u okviru filozofije prirode dotiču i teme iz fizike, biologije i medicine.