Kešer oštro po SDP-ovim vijećnicima, oni odgovaraju: Nije član naše organizacije

Zbog odluke o zatvaranju prometa u jednome smjeru kroz Strossmayerov i Nemčićev trg i Zakmardijevu ulicu, koja je usvojena sinoć na sjednici Gradskoga vijeća, te zbog odluke o pripajanju Vodnih usluga Koprivničkim vodama, SDP-ov zastupnik u Županijskoj skupštini Mladen Kešer danas je na konferenciji za medije najavio da kreće u prikupljanje potpisa za referendum. Odluke koje su donesene smatra opasnima, kao što smatra da se o njima moralo pitati građane.

“Mario Rajn prodaje Vodne usluge Koprivnici, a u prometu stvara kaos i udara na poduzetnike. Odluke su donesene i jedino ih građani na referendumu mogu srušiti“, poručio je. No gradonačelnika su sinoć u tome podržali i vijećnici Kešerovog SDP-a pa je nejasno koji je o tome stav stranke. Kešer objašnjava da je sinoć pozvao tri člana SDP-a Dejana Pernjaka, Antonija Sirovca i Sinišu Španića da podnesu neopozive ostavke na svoje funkcije gradskih vijećnika i na funkcije u stranci.

“Oni su jučer donijeli samovoljne odluke bez odluke Gradskog odbora i Predsjedništva križevačkog SDP-a. To je nedopustivo u jednoj ozbiljnoj političkoj stranci“, tvrdi Kešer. Na pitanje stoji li stranka uz njega ili uz trojicu svojih vijećnika koji su sinoć podržali Marija Rajna, odgovorio je da iza njega stoje građani koji su protiv ovakvih odluka.

Prozvani vijećnici poručuju da Kešer nije pozvan preispitivati odluke Gradske organizacije SDP-a Križevci jer formalno nije njen član.

“Neka javnosti pojasni u čije ime istupa kada proziva kolege iz stranke koju očito više ne smatra svojom. Prema našim saznanjima, za to nema suglasnost ni svoje Općinske organizacije Kalnik, Gradske organizacije u Križevcima, a niti Županijske organizacije SDP-a. Gospodin Kešer ne živi u Križevcima, ali u Križevcima nastavlja s populizmom u interesu svojih političkih kampanja. Sve svoje odluke i dalje ćemo donositi po proceduri, zajedno unutar organizacije“, odgovorili su gradski vijećnici SDP-a.

Što se tiče referenduma, zakon je u tome jasan. Propisani su rokovi u kojima se potpisi moraju prikupiti, a potom predstavničko tijelo, u ovom slučaju Gradsko vijeće, raspisuje referendum. Budući da će se Gradsko vijeće uskoro raspustiti zbog lokalnih izbora u svibnju, pitanje je hoće li se najavljeni referendum do tad uopće i raspisati.

“Potrudit ću se da se potpisi što prije prikupe i da referendum raspiše još ovaj saziv, no ne znači da novi saziv Gradskog vijeća ne može postupiti po zahtjevu građana“, odgovara Kešer. Zahtjev za referendum mogu potpisati samo građani Križevaca, a Mladen Kešer nam je odgovorio da će se i njegov potpis naći na toj listi. Znači li to da se namjerava kandidirati za gradonačelnika Križevaca, nije htio potvrditi, no iz njegovog odgovora je jasno da namjerava ispuniti uvjet za to. Naime, kandidati za gradonačelnika moraju na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora imati prijavljeno prebivalište na području jedinice za čije se tijelo izbori provode.