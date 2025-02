Pub kviz i mobilni planetarij na ovogodišnjim Kiepachovim danima

Svoje znanje o obitelji Kiepach, o njihovom porijeklu, dvorcu koji su imali u Križevcima i imanjima i posjedima u križevačkoj okolici, a najviše o mladom izumitelju Marcelu, Križevčani mogu provjeriti u srijedu, 12. veljače, baš na Marcelov rođendan na pub kvizu u Klubu kulture u sklopu manifestacije koja se u Križevcima održava njemu u čast. Ekipe sastavljene od četiri do pet članova moraju se prijaviti do 11. veljače na e-adresu jelena.jakara@krizevci.hr.

Gradski muzej Križevci pripremio je prezentaciju o obitelji Kiepach s naglaskom na Marcelov život i njegove izume koje je patentirao širom Europe i može se pogledati sljedeći tjedan od ponedjeljka do petka od 12 do 12:30 u muzejskoj zbirci o znamenitim Križevčanima.

Za djecu se priprema program uz mobilni planetarij u dvorani Turističko-informativnog centra u ponedjeljak 10. veljače i to za djecu od 5 do 10 godina od 18, te za djecu od 11 do 14 godina od 19 sati. Ulazak je slobodan, a broj mjesta ograničen. U sklopu Dana Marcela pl. Kiepacha u Zvjezdarnici će se moći promatrati noćno nebo, u igraonici Gradske knjižnice pričat će se priče, a Marcel će i ove godine na Nemčićevom trgu dijeliti nagrade sugrađanima koji znaju odgovore na pitanja o njemu.

Središnji događaj bit će Kiepachonovacija, izložba inovacija uz predavanja i radionice u petak, 14. veljače u Razvojnom centru i tehnološkom parku. Kiepachove dane organiziraju Grad, Gradska knjižnica i Muzej, Astronomsko društvo Perzeidi, Institut za kozmologiju i filozofiju prirode, Turistička zajednica grada Križevaca, Destinacijska agencija Križevaca, Zajednica tehničke kulture Križevci, Razvojni centar i

tehnološki park Križevci i Udruga K.V.A.R.K.