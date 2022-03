Grad sufinancira izradu projektne dokumentacije za fotonaponske elektrane

Grad Križevci objavio je Javni poziv za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije – izradu glavnog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima. Prijaviti se mogu fizičke osobe, građani, koji na postojeću obiteljsku kuću žele postaviti fotonaponsku elektranu.



Cilj ovog Poziva je povećanje obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima na području grada Križevaca te smanjenje emisija stakleničkog plina CO2, a sve u skladu s Europskim zelenim planom za postizanje klimatske neutralnosti. Korisnici mogu ostvariti sredstva donacije do 80 posto, ali ne više od 4 tisuće kuna po prijavi. Sufinancirat će se projektna dokumentacija za fotonaponsku elektranu, spremna za izgradnju elektrane te trošak pripreme ostale dokumentacije za prijavu na ovaj natječaj, odnosno trošak konzultantskih usluga ukoliko takav postoji.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. lipnja 2022. godine. Sve ostale informacije o natječaju i uvjetima prijave nalaze se na stranici www.krizevci.hr.