Sutra posebna regulacija prometa

Radi održavanja 15. Županijskog polumaratona „Kalnik-Križevci ’24 – KTC“ i „5. Križevačke osmine“ u subotu, 14. rujna od 8 do 13 sati za promet će biti zatvorene sljedeće ulice:

– zapadni i sjeverni kolnik Trga J.J. Strossmayera, dio Ulice bana Josipa Jelačića od

sjevernog kolnika Trga J.J. Strossmayera do Obrtničke ulice, istočni kolnik Trg A. Nemčića, Ulice I. Z. Dijankovečkog i Ulice F. Račkog

– Državne ceste DC 22 – Ulica F. Markovića, te

– Lokalne ceste LC 26067 – Trg bana S. Lackovića i Ulica J. Jelačića od raskrižja s Trgom bana S. Lackovića do raskrižja s Ulicom M. C. Nehaja u Križevcima.

Obilazan pravac bit će kroz Zagorsku ulicu i Ulicu Branitelja Hrvatske.