Posebna regulacija prometa zbog atletske utrke

Radi održavanja 16. Županijskog polumaratona Kalnik-Križevci ’25 – KTC i 6. Križevačke osmine, u subotu, 13. rujna od 8 do 13 sati za promet će biti zatvorene sljedeće ulice:

– zapadni i sjeverni kolnik Trga J.J. Strossmayera, dio Ulice bana Josipa Jelačića od sjevernog kolnika Trga J.J. Strossmayera do Obrtničke ulice, istočni kolnik Trg A. Nemčića, Ulice I. Z. Dijankovečkog i Ulice F. Račkog

– Državne ceste DC 22 – Ulica F. Markovića, te

– Lokalne ceste LC 26067 – Trg bana S. Lackovića i Ulica J. Jelačića od raskrižja s Trgom bana S. Lackovića do raskrižja s Ulicom M. C. Nehaja u Križevcima.

Obilazan pravac bit će kroz Zagorsku ulicu i Ulicu branitelja Hrvatske.

“Molimo sugrađane za razumijevanje te za primjereno i strpljivo postupanje prema ovlaštenim osobama koje će biti zadužene za regulaciju prometa na dionicama gdje će promet biti privremeno obustavljen“, priopćeno je iz Grada.