Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1357

Predavači iz udruge ProGEO-Hrvatska na 2. danu Dana meteorita Križevci 26. studenoga 2021. – dr sc. Tihomir Marjanac, dr. sc. Marina Čalogović i Karlo Bermanec, mag. ing. el. (iz arhive Perzeida)

U Temi Krugova slušamo diskusiju nakon sva tri predavanja o malim tijelima Sunčevog sistema koje su 26. studenoga 2021. održali profesor dr. sc. Tihomir Marjanac, dr. sc. Marina Čalogović i Karlo Bermanec, mag. ing. el. iz udruge ProGEO-Hrvatska na Danima meteorita Križevci povodom desete godišnjice pada i pronalaženja meteorita Križevci.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Astro kuharica Miljenke Kuhar, Vernese Smolčić i Vande Čižmek, knjiga za mlade je Ratnice za ljubav Marijane Jaić, na odjelu beletristike M: Dijete svojega vremena Antonija Scuratija, a na stručno-znanstvenom odjelu Čovjek je čovjeku virus Renate Salecl.



Na današnji datum rođeni su Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Thomas A. Watson, Paul Ehrenfest, Oliver Hardy, Cary Grant, Danny Kaye, Ray Dolby, Kevin Costner i Ingemar Stenmark. James Cook je otkrio Havajsko otočje, predstavljen je rendgenski aparat i prvi avion se spustio na palubu broda. Umrli su Antoine César Becquerel, Rudyard Kipling i Adolf Butenandt.



U Vijestima Krugova govorimo o vraćanju dijelića friza iz sicilijanskog muzeja na Partenon, o izložbi u Klovićevim dvorima, o ulaganju u kulturu u Europi, o najboljoj filmskoj lokaciji u Europi, te o brizi za okoliš. Najavljujemo događaje na projektu Future Hub Križevci.



U Svemirskom kutku govorimo o godišnjicama nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i o aktualnim događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo kineski rover na Mjesecu, porast aktivnosti Sunca, bliski prolazak kilometarskog asteroida pored Zemlje navečer poslije ove emisije, te izložbu o meteoritu Križevci koja ostaje otvorena do kraja siječnja i može se razgledati svakoga radnoga dana od 17 do 19 sati u prostorima Kozmološkog centra u Križevcima (pored parkirališta iza Gradske knjižnice “Franjo Marković”).



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa slušamo glazbu Ferdinanda Kauera, Franza Liszta, Franka Lewina, iz filma Knjiga o džungli, te grupa The Eagles i Azra.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1357 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 18. siječnja od 17 sati, a snimka će uskoro biti dostupna na web stranicama Future Huba Križevci. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže!