Otvoren je poziv – 15 tisuća eura iz proračuna za reklamne ploče i konzole

Posljednjim rebalansom proračuna Grad Križevci je 15 tisuća eura namijenio za reklamne natpise i konzolne ploče trgovina i lokala u centru grada, a sredinom srpnja je raspisao i javni poziv na kojem vlasnici, zakupci ili najmoprimci mogu dobiti po 500 eura za izradu tih reklama. Novom Odlukom o komunalnom redu, također usvojenom na sjednici Gradskoga vijeća u lipnju, propisan je izgled, vrsta materijala te veličina konzola i reklama.

Konzolne ploče na pročeljima u zoni centar moraju biti isključivo u propisanim dimenzijama, s okvirom u crnoj boji i nosačima od kovanog željeza u crnoj boji. Izgled nosača je također propisan, no moguće je predložiti i drugačije rješenje uz odobrenje Upravnog odjela i nadležnog konzervatorskog odjela. Ploče moraju biti postavljene na minimalnoj visini od tla 250 cm i biti uklopljene u arhitekturu fasade, dok su jedina iznimka ljekarne koje mogu postaviti zeleni svijetleći križ kao konzolnu ploču.

Na sufinanciranje izrade reklamnih natpisa imaju pravo poslovni subjekti koji obavljaju gospodarsku djelatnost u zoni Centar, u području od Preradovićeve i Frankopanske do Svetokriške, Lackovićevog trga, Jelačićeve i Gajeve, te od Smičiklasove i Potočke na sjeveru do Ulice Petra Zrinskog i Trga svetog Florijana na južnoj strani. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. prosinca 2024. godine do kada podnositelj zahtjeva mora predati cjelokupnu dokumentaciju. Nakon toga, Grad će osnovati povjerenstvo za pregled pristiglih zahtjeva i odlučiti je li predloženo idejno rješenje prihvatljivo i u skladu s Odlukom o komunalnom redu. Osim toga, povjerenstvo se obvezuje da će ishoditi suglasnost Konzervatorskog odjela, Uprave za zaštitu kulturne baštine pri Ministarstvu kulture i medija, a prijavitelj može izraditi i postaviti reklamni element tek nakon odobrenja.

Uz poboljšanje čitljivosti i jasnoće informacija te osiguravanje sigurnosti za pješake i vozače, kao razlog za propisivanje izgleda reklama na zgradama, Grad navodi “kreiranje atraktivnog i prepoznatljivog vizualnog identiteta grada te ukupnog doživljaja posjetitelja kroz uređen i ujednačen gradski prostor”.